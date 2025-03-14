Какой сегодня праздник: что отмечают 14 марта 2025 года

Не только в России 14 марта — важная дата. По всему миру в этот день отмечают значимые события, связанные с наукой, экологией и заботой о здоровье. Некоторые праздники носят международный статус, а другие популярны лишь в отдельных странах, но все они играют свою роль в истории и культуре человечества.