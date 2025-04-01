Какой сегодня праздник: что отмечают 1 апреля 2025 года

Этот праздник был установлен в 1906 году с целью обратить внимание на важность охраны птиц и их среды обитания. В этот день орнитологи проводят различные мероприятия, начиная от установки скворечников и заканчивая акциями по защите редких видов птиц. Для детей и взрослых организуются экскурсии в природные зоны, лекции и мастер-классы, посвященные сохранению природы и экологии. Этот день напоминает нам о том, как важно заботиться о животных и растениях, которые окружают нас, и о том, как каждая маленькая деталь в экосистеме влияет на жизнь всей планеты.