Какой мирный план предложила экс-премьер Украины Юлия Тимошенко

Вооруженный конфликт на Украине может завершиться уже этой весной. Об этом заявила бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко.
— Существуют международные планы закончить войну на Украине до конца мая месяца. И это очень оптимистично, и сейчас у нас все к этому идет. И это очень-очень важно для всех нас. Так вот, когда все это закончится, обязательно будет тотальная перезагрузка, — заявила лидер партии «Батькивщина».
По ее словам, мирный план подразумевает заморозку боевых действий на текущих позициях и создание демилитаризованной зоны. Никакого мирного договора заключено не будет. Схожая ситуация сейчас у КНДР и Южной Кореи. Сама же Тимошенко планирует участвовать в возможных выборах президента Украины.
— Тимошенко пытается сыграть на настроениях масс украинского народа, который сейчас очень сильно устал от военных действий, от насильственной мобилизации, от тех сотен и тысяч гробов, которые ежедневно идут с фронта на Украину, и, соответственно, от низкого уровня жизни, постоянных прилетов, а также неустроенности жизни. Конечно же, украинский народ мечтает о мире, таким образом Тимошенко пытается набрать себе каких-либо баллов, — считает военный эксперт, офицер НМ ДНР в запасе Александр Матюшин.
В разговоре с ВФокусе Mail он поделился мнением, что сейчас предсказать реальный сценарий заморозки боевых действий сложно. Нельзя забывать, что российское руководство выдвигает требования по полному выведению украинских военнослужащих с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Матюшин отмечает, что Украина на такие требования не соглашается, а значит, «корейский сценарий» пока невозможен.