Какой мирный план предложила экс-премьер Украины Юлия Тимошенко

— Существуют международные планы закончить войну на Украине до конца мая месяца. И это очень оптимистично, и сейчас у нас все к этому идет. И это очень-очень важно для всех нас. Так вот, когда все это закончится, обязательно будет тотальная перезагрузка, — заявила лидер партии «Батькивщина».