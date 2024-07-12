Какое золото дороже: желтое, белое или красное?

Вместе с тем, белое золото чаще всего дороже желтого: лигатура с серебром стоит значительно меньше, чем металлы платиновой группы — они редкие. Проба белого золота традиционно 750, а желтого — 585. Процесс обеления и укрепления ювелирки с помощью родия тоже повышает стоимость белого золота: это трудоемкий процесс с использованием металла даже дороже платины. По состоянию на день публикации, один грамм родия стоит 13,5 тысяч рублей, а грамм платины по информации Центробанка около 3 тысяч рублей. К тому же, родий — редкий металл: по данным из открытых источников в 2022 году в мире добыли всего 22 метрических тонны.