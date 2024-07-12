Какое золото дороже: желтое, белое или красное?

Истинное золото не практично: оно мягкое, практически как пластилин, с ним сложно работать — он царапается, гнется и не держит форму. Поэтому единственное место, где можно встретить экземпляры 999 пробы в виде слитков и монет — это банки. Для производства ювелирных изделий используют смеси металлов, получая знакомое всем желтое, белое и красное золото.
Как из желтого золота получают белое и желтое?
Исходное желтое золото — основной элемент ювелирных украшений, независимо от цвета. Чтобы добиться другого внешнего вида и улучшить характеристики металла, в него добавляют лигатуру — вспомогательные сплавы для корректировки. Лигатура не имеет конкретного состава или пропорции — для каждого вида золота она своя.
Розоватый и красноватый оттенки золото получает благодаря добавлению меди — ее количество может достигать 40%. Кроме красивого оттенка, медь делает изделия из золота более ковкими.
Белым золото делают никель, платина, серебро и палладий. Однако никакие добавки не сделают желтое золото чисто белым — кремовый оттенок все равно присутствует из-за преобладания в составе желтого металла. Холодный и зеркальный эффект изделия из белого золота получают за счет покрытия родием. Родирование не только делает кольцо или серьги более эффектными, но и более прочным, устойчивым к истиранию и долговечным.
Почему золото разное по цене?
Цена на золото зависит от ряда факторов: пробы, сложности изготовления, инкрустации и маркетинга. Самое дорогое — белое.
Традиционно, красное золото дешевле, чем желтое. Это обусловлено пробой и оценкой примесей — лигатур. Красное золото получают, благодаря меди, а желтое — серебру, благородному металлу, стоящему явно дороже меди. Кроме того, желтое золото популярнее, чем красное, — покупаемость тоже влияет на стоимость изделий.
Вместе с тем, белое золото чаще всего дороже желтого: лигатура с серебром стоит значительно меньше, чем металлы платиновой группы — они редкие. Проба белого золота традиционно 750, а желтого — 585. Процесс обеления и укрепления ювелирки с помощью родия тоже повышает стоимость белого золота: это трудоемкий процесс с использованием металла даже дороже платины. По состоянию на день публикации, один грамм родия стоит 13,5 тысяч рублей, а грамм платины по информации Центробанка около 3 тысяч рублей. К тому же, родий — редкий металл: по данным из открытых источников в 2022 году в мире добыли всего 22 метрических тонны.