Какое значение у имени Жанна и как оно переводится

В английском языке наиболее распространенные варианты — это Джанет, Джонна или Жанетта. Эти имена сохраняют основу, но могут излучать другие нюансы и оттенки, в зависимости от культуры и языка. Например, Джанет часто считается более традиционным вариантом и может ассоциироваться с классическим стилем, в то время как Джонна звучит более современно.