Какое значение у имени София и как оно переводится

Имя София воплощает в себе благородство, мудрость и гармонию. Обладательницы этого имени часто отличаются спокойным и рассудительным характером, а также высоким уровнем интеллекта. Обладательницы этого имени часто проявляют интерес к знаниям и стремятся к саморазвитию. Они ценят образование и любят учиться новому.