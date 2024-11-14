Какое значение у имени Полина и как оно переводится

Существует несколько версий происхождения имени Полина. Согласно одной из них, это древнегреческое имя, которое могло произойти от имени бога Аполлона, а в переводе означает «солнечная» или «посвященная Аполлону». По другой версии, имя Полина пришло из французского языка, где Pauline — женское имя, производное от мужского имени Поль. Последнее, в свою очередь, происходит от латинского Paulus, что переводится как «маленький» или «скромный». Имя Pauline стало популярным во Франции в XVIII веке и могло распространиться в другие страны, включая Россию.