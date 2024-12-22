Какое значение у имени Маргарита и как оно переводится

В открытых источниках есть информация, что русских женщин стали называть Маргаритами только в 60-х годах XX века. До этого имена давали по церковным святцам — списку имен святых, почитаемых в христианстве, а имени Маргарита в них не было — самое близкое только Марина. В переходный период, женщин могли крестить под именем Марина, но в качестве светского имени можно было именоваться Маргаритой.