Какое значение у имени Маргарита и как оно переводится

Маргарита из романа Михаила Булгакова, пожалуй, самая яркая и противоречивая носительница этого имени. Решительная, смелая, эмоциональная и открытая женщина, к финалу произведения перевоплотившаяся в ведьму. Все ли Маргариты обладают чертами, подобными булгаковской героине, разбирался aif.ru.
Происхождение и перевод имени Маргарита
Маргарита — женское имя греческого происхождения. В переводе «margarites» означает «жемчужина». Это слово в греческой мифологии ассоциировали с богиней Афродитой — по легенде она родилась из пены морской, ее считали спутницей и покровительницей мореплавателей. Чтобы расположить богиню к себе, моряки преподносили ей жемчуг и раковины с перламутром.
В открытых источниках есть информация, что русских женщин стали называть Маргаритами только в 60-х годах XX века. До этого имена давали по церковным святцам — списку имен святых, почитаемых в христианстве, а имени Маргарита в них не было — самое близкое только Марина. В переходный период, женщин могли крестить под именем Марина, но в качестве светского имени можно было именоваться Маргаритой.
Аналоги имени Маргарита в других языках
Это имя достаточно распространено и за рубежом — в Германии, Англии, Испании, Франции, Чехии и даже Финляндии. За пределами РФ оно приобретает формы Марджери, Маргарет, Малгожата, Маркетта, Маргит. В качестве сокращенных вариантов используют Мардж, Грета или Марго.
Характер людей с именем Маргарита
Маленьких Маргарит описывают как очень энергичных детей, стремящихся узнавать новое — они постоянно генерируют вопросы. Девочки с этим именем всегда в центре внимания — придумывают игры и правила, собирают всех в них играть. С возрастом у носительниц этого имени проявляется самобытность и желание самовыражаться. Бунт и борьба за собственные принципы и идеалы сопровождают Маргариту в подростковой жизни.
Взрослые Маргариты взвешенно принимают решения, тверды в своих убеждениях и склонны настаивать на своем. Из них выходят хорошие целеустремленные руководители-энтузиасты, которые умеют сохранять баланс и успешно управляют подчиненными.
В романтических отношениях носительниц имени характеризуют как страстных и полностью отдающихся чувствам. Такие женщины не думают о мнении других и нередко выходят замуж за первого, кто серьезно вскружил им голову. Маргарита — не прирожденная хранительница очага, но при необходимости для своего спутника может накрыть стол, полный изысков, или создать в доме максимальный уют.
Известные носители имени Маргарита
Маргарет Тетчер — британский государственный и политический деятель.
Маргарита Шапошникова — советская и российская кларнетистка и саксофонистка.
Маргарита Симоньян — российская журналистка, теле- и радиоведущая, медиаменеджер.
Маргарита Суханкина — советская и российская оперная и эстрадная певица, экс-солистка поп-группы «Мираж».