Какое значение у имени Ирина и как оно переводится

Для обладательниц имени Ирина характерна сильная воля и грация. Они олицетворяют умиротворение и доброту. Не терпят агрессии и обладают хорошими организаторскими качествами. Порой принять важные решения им мешает лень или робость, но если они замотивированы, то покажут отличные результаты. Так как, по сути, Ирины — перфекционисты. Их отличает острый ум и креативное мышление. Они притягивают людей своим искренним отношением. Могут выступить в роли парламентеров, чтобы всех помирить. Дорожат семейными ценностями.