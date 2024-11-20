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Какое значение у имени Ирина и как оно переводится

Аif.ru отвечает на популярные вопросы читателей.

Источник: Legion-Media.ru

Часто, решая, как назвать новорожденную малышку, родители останавливают свой выбор на красивом имени Ирина.

Происхождение имени Ирина

Имя происходит от древнегреческого слова εἰρήνη и переводится как «мир» и «спокойствие». Считается, что оно произошло от имени мифологической богини Эйрены (дочери Зевса и Фемиды), которую почитали, как несущую мир, а также как одну из богинь времен года, покровительницу порядка в природе и обществе.

На Руси имя получило широкое распространение после принятия христианства. Правда, в крестьянской и купеческой среде было больше популярно обращение Арина, зато в дворянской — Ирина. В православных святцах это имя упоминается часто (великомученица Ирина Македонская, святая Ирина Константинопольская, мученица Ирина Египетская, преподобномученица Ирина Флорова и другие).

Происхождение: древнегреческое.

Значение: «мир».

Производные формы имени: Ира, Ириша, Ирочка, Иринка, Ируня; Ируся; Ируша, Ирена, Рина, Рена; Ина; Аринка, Ариша, Арюша, Арюха.

Аналоги имени Ирина в других языках

Иностранные формы имени: Ирен, Айрин, Рене (английский), Ирене, Ирена (немецкий), Иренита, Иренея (испанский), Ерина (сербский), Ирья (финский).

Характер людей с именем Ирина

Для обладательниц имени Ирина характерна сильная воля и грация. Они олицетворяют умиротворение и доброту. Не терпят агрессии и обладают хорошими организаторскими качествами. Порой принять важные решения им мешает лень или робость, но если они замотивированы, то покажут отличные результаты. Так как, по сути, Ирины — перфекционисты. Их отличает острый ум и креативное мышление. Они притягивают людей своим искренним отношением. Могут выступить в роли парламентеров, чтобы всех помирить. Дорожат семейными ценностями.

Известные личности с именем Ирина

Среди знаменитых личностей немало носителей этого имени. Среди них:

Ирина Белецкая — академик РАН, удостоена Международной премии ЮНЕСКО имени Д. И. Менделеева.

Ирина Купченко — актриса театра и кино.

Ирина Муравьева — актриса театра и кино.

Ирина Розанова — актриса театра и кино.

Ирина Винер — тренер по художественной гимнастике, общественный и политический деятель.

Ирина Слуцкая — фигуристка, общественный и политический деятель.

Ирина Аллегрова — певица.

Ирина Шейк — топ-модель.