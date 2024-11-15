Какое значение у имени Артем и как оно переводится

Сегодня имя Артем считают самостоятельным, однако оно было образовано как разговорное от более полной формы Артемий. Данное имя имеет древнегреческие корни и напрямую связано с именем богини охоты и покровительницы всего живого Артемиды. В переводе на русский язык обозначает «невредимый», «здоровый», а также «посвященный Артемиде».