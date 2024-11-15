Какое значение у имени Артем и как оно переводится

Имя Артем считается одним из самых популярных мужских имен в русскоязычных странах. Что означает, как переводится и другие характеристики имени Артем — в материале aif.ru.
Происхождение и перевод имени Артем
Сегодня имя Артем считают самостоятельным, однако оно было образовано как разговорное от более полной формы Артемий. Данное имя имеет древнегреческие корни и напрямую связано с именем богини охоты и покровительницы всего живого Артемиды. В переводе на русский язык обозначает «невредимый», «здоровый», а также «посвященный Артемиде».
В Россию имя пришло из Византии с христианством, где его краткая форма Артем стала набирать популярность в XVII веке и вытеснила старинное оригинальное имя. Вновь вспомнили об этом имени в начале 2000-х. К 2011 году Артем вошел в десятку самых популярных мужских имен нашей страны, с каждым годом поднимаясь в рейтинге.
Аналоги имени Артем в других языках
Существуют похожие имена в других языках. Так, в английском варианте это будет Артур, белорусском — Арцем, греческом — Артемиос, испанском и португальском — Артемио, латышском — Артиомс, польском — Артемиуш, французском — Артэм.
В России существует несколько уменьшительно-ласкательных форм имени Артем: Тема, Темочка, Артемка, Артемчик, Артемочка, Артеша, Теша, Тешенька, Артемушка, Артюша.
Характер людей с именем Артем
Люди с именем Артем часто обладают смелостью и решительностью. За счет своей целеустремленности они достигают высоких результатов во многих сферах жизни. Артемы обычно отличаются независимостью мышления и стремлением к самореализации, что позволяет им успешно преодолевать жизненные трудности и препятствия. Они также обладают хорошим чувством юмора и умеют поддерживать дружеские отношения.
Известные личности с именем Артем
- Артем Михалков — актер и режиссер (сын Никиты Михалкова, снял фильмы «Ставка на любовь», «Мистер Нокаут»).
- Артем Дзюба — футболист.
- Артем Артемьев — актер (фильм «Мира», сериалы: «Лучше, чем люди», «Близнецы», «Тонкая грань», «Операция “Цвет нации”).
- Артем Микоян — авиаконструктор.
- Артем Семакин — актер театра и кино (сериалы: “Не родись красивой”, “Кибердеревня”, “Простые истины”, “Бездна”, “Нулевой пациент”).