Какое животное лучше завести семье с гиперактивным ребенком?

Второй вариант, над которым стоит задуматься, — кошки. Но и здесь важно разбираться в породах животных, учитывать характер и темперамент питомца. Идеально для гиперактивного ребенка подойдут русская голубая кошка или сфинкс. Эти животные отличаются дружелюбием и станут отличным вариантом для тех, кому важно общение и контакт с животным, при этом нет времени на долгие прогулки.