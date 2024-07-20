Какое время идеально подходит для завтрака, обеда и ужина?

Режим питания играет большую роль в жизни человека. Правильно выстроенный режим помогает не только наладить работу ЖКТ, но также избежать проблем со сном, ведь нет ничего неприятнее, чем просыпаться после бессонной ночи или после беспокойного сна. После таких ночей нет концентрации, есть раздражение и весь день ощущение бесконечной усталости. Так что если вы в последнее время испытываете трудности со сном, то, возможно, ваш режим питания имеет к этому непосредственное отношение.
Какое время идеально подходит для завтрака?
После того как вы проснулись, в течение часа важно позавтракать. Это не только запустит обмен веществ, но и приведет уровень энергии организма в соответствие с его естественным циркадным ритмом.
Немаловажно, что вы едите: выбирайте сбалансированные блюда и не налегайте на сладкое, чтобы резко не повысить уровень сахара в крови. Если начнете день с вкусняшек в чрезмерном количестве, то в конце дня можете почувствовать голод, который в конечном итоге повлияет на качество сна.
Какое время идеально подходит для обеда?
Следует стремиться к обеденному приему пищи, примерно между 12:00 и 14:00, чтобы поддерживать постоянный уровень энергии и избегать сбоев в середине дня, которые могут повлиять на вечерний распорядок дня.
Кроме того, такая последовательность поможет организму выработать режим, поддерживающий здоровый сон.
Какое время идеально подходит для ужина?
Ужин должен состояться за 3−4 часа до сна. Этого времени хватит, чтобы переварить пищу и избежать дискомфорта, который может нарушить сон.
Естественно, не стоит переедать перед сном, чтобы не спровоцировать боли в желудке или изжогу.
Какое время идеально подходит для перекусов?
Часто после ужина хочется перекусить. На самом деле, за 1−2 часа до сна вы можете это сделать без вреда для здоровья. Главное — выбирать что-то легкое, чтобы стабилизировать уровень сахара в крови, не перегружая пищеварительную систему.
«Слишком сладкие, с очень высоким гликемическим индексом фрукты стоит есть в небольшом количестве. Овощи — неограниченно. Также стоит оставить молочные продукты. Это могут быть, например, йогурты, творог, помимо этого, можно есть сырники, запеканку. Салаты лучше заправлять легким йогуртом, добавлять специи с овощами, ограничить употребление жареного, жирного, хлебобулочных и кондитерских изделий», — рассказала RT диетолог Ирина Писарева.