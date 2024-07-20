Какое время идеально подходит для завтрака, обеда и ужина?

Режим питания играет большую роль в жизни человека. Правильно выстроенный режим помогает не только наладить работу ЖКТ, но также избежать проблем со сном, ведь нет ничего неприятнее, чем просыпаться после бессонной ночи или после беспокойного сна. После таких ночей нет концентрации, есть раздражение и весь день ощущение бесконечной усталости. Так что если вы в последнее время испытываете трудности со сном, то, возможно, ваш режим питания имеет к этому непосредственное отношение.