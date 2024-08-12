Какое воздействие на организм оказывает стресс

Для того, чтобы минимизировать стресс, можно обратиться к практике осознанности. По мнению экспертов, медитативная терапия помогает людям чувствовать себя сосредоточенными на настоящем моменте, избавляясь от переживаний, которые чаще направлены либо на то, что уже произошло, либо на то, что еще не случилось. Кроме того, может помочь и социальное взаимодействие. Считается, что люди легче восстанавливаются и более спокойно реагируют на стресс, если им есть с кем поговорить.