Какое воздействие на организм оказывает стресс

Любой стресс, который мы испытываем, оказывает воздействие на организм. Гипотеза, согласно которой стресс «накапливается» в различных частях тела и органах возникла еще в работах Зигмунда Фрейда, опубликованных более 100 лет назад. По мнению культового психоаналитика, когда люди подавляют или отрицают свои эмоции, они проявляются в качестве физических симптомов недомогания.
Сегодня эксперты, подтверждая факт негативного влияния стресса на организм, утверждают, что он оказывает комплексную и динамичную реакцию на физическое состояние вне зависимости от того, подавляет ли человек свои эмоции или полностью осознает их.
Иными словами, при столкновении со стрессовым фактором, гипоталамус (центр управления мозга) начинает выделять каскад гормонов — кортизол, андреналин и норадреналин. Они, в свою очередь, оказывают временное физиологическое воздействие: учащают сердцебиение и меняют некоторые когнитивные способности. При этом кратковременная реакция организма может быть совершенно разнообразной. Например, кто-то может испытывать повышенный аппетит, а кто-то — мышечное напряжение и боль.
Ситуация становится критичной в случае, если человек находится в состоянии стресса длительное время. Уже через несколько дней пребывания в подобном состоянии, независимо от индивидуальной реакции, происходит ослабление иммунной системы.
Исследования показывают, что длительный стресс может привести к проблемам со скелетно-мышечной, дыхательной, сердечно-сосудистой, эндокринной, желудочно-кишечной, нервной и репродуктивной системами. Это называется «соматизацией» — проявлением стресса в виде физических симптомов.
Некоторые из наиболее распространенных симптомов, связанных со стрессом, включают головные боли, тошноту, усталость, головокружение, учащенное сердцебиение, а также боли в груди, спине или животе.
Стоит отметить, что чаще всего негативному воздействию становятся подвержены самые слабые «части» организма. Поэтому возраст, генетический профиль и семейный анамнез также влияют на то, как будет реагировать тело.
Как минимизировать последствия стресса?
Для того, чтобы минимизировать стресс, можно обратиться к практике осознанности. По мнению экспертов, медитативная терапия помогает людям чувствовать себя сосредоточенными на настоящем моменте, избавляясь от переживаний, которые чаще направлены либо на то, что уже произошло, либо на то, что еще не случилось. Кроме того, может помочь и социальное взаимодействие. Считается, что люди легче восстанавливаются и более спокойно реагируют на стресс, если им есть с кем поговорить.
К слову, физический контакт с другими людьми тоже может оказать положительное воздействие на организм. О том, как прикосновения улучшают психическое и физическое состояние, читайте по ссылке.
Кристина Корчанова