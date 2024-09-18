Какое вино сделало Маргариту бессмертной: фалернское вино и его потомки

Михаил Булгаков
Образ вина часто используется в мировой литературе и всякий раз писатели наделяют его уникальными смыслами. Так, в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» вино служит магическим ядом, который умерщвляет главных героев и вместе с тем возрождает их для бессмертия.
По словам булгаковеда, руководителя научно-методического отдела музея-театра «Булгаковский дом» Ирины Горпенко-Мягковой, вино для писателя было символом причастия. «Михаил Афанасьевич Булгаков был родом из Киева, из профессорской семьи. Он прекрасно знал все особенности сакральных православных таинств. А именно к фалернскому вину писатель обращается, поскольку оно было штрихом культуры древних времен. Булгаков кропотливо изучал и точно изображал на страницах романа все: архитектуру, одежду, манеру общения, потребления пищи и напитки эпохи Понтия Пилата. Михаил Афанасьевич постоянно играет на страницах произведения то с фалернским, то с цекубским вином. Фалернское вино исторически было янтарным, но в романе становится красным. В мировой литературе образ вина часто также связан с пирами и празднествами — у Булгакова вы можете найти и такое его значение: на Великом бале у Сатаны шампанское — “шипящее вино” бьет прямо из стены и льется в ледяной бассейн», — рассказала «РБК Вино» булгаковед.
Древнеримские писатели
Древнеримский поэт Плиний Старший — автор знаменитой поговорки «In vino veritas, in aqua sanitas» (с лат. «истина в вине, здоровье в воде») — упоминает вино из области Фалерно в своем главном труде «Естественная история». Древнеримский медик и винный энтузиаст Клавдий Гален, в свою очередь, пишет о нем в своем труде «О противоядиях», подчеркивая, что наравне с соррентинским вином фалернское «долго сохраняет приятный вкус и не склонно к появлению горечи».
Культура потребления вина в Древнем Риме была не той, что сегодня. «Летом вино, разумеется, пили охлажденным, а во время роскошных банкетов его даже смешивали с водой из тающего снега. Зимой же часто можно было видеть устройства вроде бронзовых самоваров, которые нагревали горящим древесным углем и использовали для приготовления напитка под названием calda — вина, смешанного с теплой водой и обильно сдобренного специями». Об этой традиции пишет в своей книге профессор истории «Один день в Древнем Риме. Исторические картины жизни имперской столицы в античные времена» Уильям Стирнс Дэвис. Для приправленного специями вина в Древнем Риме было даже свое название — Conditum Paradoxum. Позволить себе мед, шафран, черный перец и другие приправы и пряности могли только зажиточные люди, поэтому и вино пили преимущественно патриции и императоры.
Почему фалернское?
Фалернское вино почиталось в Древнем Риме еще и потому, что римляне верили: жизнь ему дал сам Бахус, бог виноделия и сельского хозяйства. По легенде, бедный римский фермер Фалернус скромно жил на земле горы Массико, пока однажды его не посетил странник — это и был переодетый Бахус. Фалернус приготовил для него простой обед из того, что нашел в доме, а в благодарность за гостеприимство таинственный гость наполнил чаши вином. Когда фермер проснулся с тяжкого похмелья, Бахуса и след простыл, а на склонах горы были высажены здоровые лозы. История о бедном фермере, давшему свое имя новому аппелласьону, опубликована на сайте Wine Spectator.
Классики и современники
В русской литературе к фалернскому вину обращается не только Булгаков. Так, Пушкин вспоминает «Пьяную горечь Фалерна» в своем стихотворении «Мальчику (из Катулла)». Из современных писателей к нему отсылает Виктор Пелевин. В своем романе «Путешествие в Элевсин», ставшим продолжением «Transhumanism Inc.» и «KGBT+», он погружает героев в сгенерированную алгоритмами античность. Естественной для них среду делают воссозданные реальные переживания того времени, частью которых становятся и вкусы — и фалернское вино в том числе.
«Вино играет важную роль в христианской и иудейской традиции, оно неоднократно упоминается в Ветхом и Новом заветах. Помимо вина, насколько я понимаю, в библейские времена могли производить только пиво, ведь перегонных аппаратов еще не существовало. Почему сакральными смыслами наделяют именно вино? Моя гипотеза в том, что основная часть действия Ветхого и Нового завета происходит в гористой местности Ближнего Востока, а пиво — равнинный напиток. В обрядах тогда логичнее было использовать вино. Люди, создававшие классическую литературу и создающие современную сейчас, отлично знакомы с Библией и могут играть с сюжетами и образами из нее. Вот почему и Булгаков, и Пелевин обращаются к вину как к символу эпохи в своих произведениях. Фалернское же вино — это просто самый раскрученный древнеримский бренд, он упоминается во многих дошедших до нас текстах античных времен, от стихотворений и пьес до надписей на стенах в Помпеях», — прокомментировал использование образа вина в литературе «РБК Вино» литературный обозреватель, шеф-редактор Букмейта, книжного сервиса Яндекс Плюса, Константин Мильчин.
Славное прошлое фалернского вина
Винный эксперт, преподаватель школы вина «Энотрия» Сергей Смолин считает, что во II веке до нашей эры римляне уже были знакомы с концепцией терруара, хотя еще и не знали этого слова. «Фалернские вина считались наиболее престижными и дорогими, особенно, если речь шла о так называемом фавстовом вине (Faustinian). Виноградники, расположенные в средней части склона (совсем как бургундские гран крю) принадлежали Фавсту Корнелию Сулле, сыну диктатора Люция Корнелия Суллы. Здесь, благодаря экспозиции, лозы получали больше всего солнечного света и накапливали больше сахара. Фавстово вино по закону выдерживалось не менее 10 лет. Из виноградников, растущих в верхней части холма, производились так называемые кауцинские вина, а урожай нижней части склона использовался для “обычного” фалернского. Можно сказать, что эта система стала прообразом популярной сегодня пирамиды аппелласьонов (“вилляжное вино — премьер крю — гран крю”). Происхождение указывалось на укупорке амфор, там указывался аппелласьон, производитель, а также год урожая. Самым выдающимся считался 121 г. до н. э., его называли опимианским урожаем в честь консула Луция Опимия. Фалернские вина древнего Рима были исключительно белыми, разными по стилю (“обычное” фалернское было относительно лёгким, фавстово — густым и сладким). Фалернские вина считались долгоживущими. Вино урожая 121 г. до н. э. подавалось на банкете в честь победоносных походов Юлия Цезаря в Испанию, который, по некоторым данным, состоялся в 60 г. до н. э., то есть вино хранилось в амфорах около 60 лет! Считалось, что добавление даже малейшей доли такого вина значительно улучшало другие вина», — сказал он.
Фалернское вино две тысячи лет спустя
Защищенная зона производства Falerno del Massico DOC была учреждена в 1989 году, и по итогам 2021 года включает всего 118 га виноградников. Белые вина здесь производят из «фалангины» (не менее 85% в ассамбляже), а красные — в основном, из «альянико», «примитиво» и «пьедироссо», также официально разрешена «барбера». Для красного вина и для почти или полностью моносортового примитиво (для того, чтобы вино называлось «Примитиво» в составе должно быть не менее 85% этого сорта) учреждена минимальная выдержка в один год, а для выдержанных вин — минимум 2 года, включая один год в бочке. Такая информация приведена на сайте Italian Wine Central.
Фалернское вино сегодня
Несмотря на то, что нынешнее фалернское производится из урожая лоз, растущих, очевидно, на той же территории в итальянской Кампании, винный эксперт и преподаватель школы вина «Энотрия» Сергей Смолин считает, что его все же нельзя назвать тем самым вином, которое пил Понтий Пилат. «О “том самом” фалернском вине мы знаем благодаря Плинию старшему, чьи слова всегда нужно пропускать через фильтр здравого скепсиса. К примеру, Плиний писал, что фалернские вина, в отличие от любых других, можно было поджечь, а мы можем с уверенностью сказать, что дистилляцией древние римляне не занимались. Впрочем, скорее всего, фалернские вина, во всяком случае, часть из них, отличались повышенной крепостью (скорее всего, градус доходил до 15%-16%), во многом благодаря позднему сбору», — пояснил он.
Сергей Смолин рассказывает, что в России и других странах мира современные потребители практически не знакомы с винами Фалерно дель Массико. «Falerno del Massico — маленький аппелласьон, теряющийся на фоне коммерческих гигантов. В то же время в наши дни у него нет культового статуса, поэтому коллекционеры за такими винами не гоняются», — пояснил эксперт. По опыту личных дегустаций он сравнивает стилистику современного красного фалернского вина с другими винами юга Италии из тех же сортов. А вот белая фалангина — отдельная история. Похоже, есть надежда, что вино из этого сорта со склонов горы Массико все-таки может дать отдаленное представление о древнеримском белом вине. «Считается, что этот автохтон является потомком сорта аминея, из которого производили фалернское вино. Увы, ни подтвердить, ни опровергнуть эту гипотезу не представляется возможным. Тем не менее, это один из древнейших сортов Кампании. Вина из фалангины отличаются яркой ароматикой с доминантой белых косточковых фруктов, а также высокой кислотностью, что обеспечивает достойный потенциал хранения и выдержки. Сорт также не уникален для данного аппелласьона и встречается в других зонах Кампании. Белые вина на основе фалангины очень хорошо сочетаются с гребешками, креветками и другими морепродуктами, причём можно экспериментировать с различными соусами, даже достаточно яркими», — заметил эксперт.
Подбирая гастрономическую пару к современным красным из Фалерно дель Массико и в целом юга Италии, Сергей Смолин рекомендует отталкиваться от их сортового состава: «Вина на основе альянико и пьедироссо ассоциируются у меня с ягнятиной с травами, приготовленной на гриле, но можно экспериментировать с другими видами мяса, а также лазаньей или выдержанными сырами».