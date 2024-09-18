Какое вино сделало Маргариту бессмертной: фалернское вино и его потомки

Винный эксперт, преподаватель школы вина «Энотрия» Сергей Смолин считает, что во II веке до нашей эры римляне уже были знакомы с концепцией терруара, хотя еще и не знали этого слова. «Фалернские вина считались наиболее престижными и дорогими, особенно, если речь шла о так называемом фавстовом вине (Faustinian). Виноградники, расположенные в средней части склона (совсем как бургундские гран крю) принадлежали Фавсту Корнелию Сулле, сыну диктатора Люция Корнелия Суллы. Здесь, благодаря экспозиции, лозы получали больше всего солнечного света и накапливали больше сахара. Фавстово вино по закону выдерживалось не менее 10 лет. Из виноградников, растущих в верхней части холма, производились так называемые кауцинские вина, а урожай нижней части склона использовался для “обычного” фалернского. Можно сказать, что эта система стала прообразом популярной сегодня пирамиды аппелласьонов (“вилляжное вино — премьер крю — гран крю”). Происхождение указывалось на укупорке амфор, там указывался аппелласьон, производитель, а также год урожая. Самым выдающимся считался 121 г. до н. э., его называли опимианским урожаем в честь консула Луция Опимия. Фалернские вина древнего Рима были исключительно белыми, разными по стилю (“обычное” фалернское было относительно лёгким, фавстово — густым и сладким). Фалернские вина считались долгоживущими. Вино урожая 121 г. до н. э. подавалось на банкете в честь победоносных походов Юлия Цезаря в Испанию, который, по некоторым данным, состоялся в 60 г. до н. э., то есть вино хранилось в амфорах около 60 лет! Считалось, что добавление даже малейшей доли такого вина значительно улучшало другие вина», — сказал он.