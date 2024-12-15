Какое предсказание сделала Ванга для России на 2025 год

Чуть больше двух недель осталось до наступления нового 2025 года — самое время обратиться к предсказаниям. Нострадамус, Ванга и даже Владимир Жириновский видели будущее России и мира. Болгарская ясновидящая много лет назад предрекла и пандемию, и российско-украинский конфликт. Какой Ванга видела Россию в 2025 году, читайте в справке aif.ru.
Что сказала Ванга о России в 2025 году?
В 1996 году перед самой кончиной Ванге пришла информация о состоянии Земли до 2050 года. В том числе, она сказала, что в «первой четверти новой эры» в «могучей православной стране на востоке» грядет «новый человек»: «Придет восьмой и все изменит», — предрекла провидица. Никаких имен и названий в предсказании Ванги не было, однако некоторые считают, что речь идет о России и восьмом руководителе страны — действующем президенте Владимире Путине. Также есть мнение, что с цифрой восемь может быть связано имя судьбоносного человека.
Конец первой четверти нового столетия может быть ознаменован окончанием воин и катастроф, а Россия вернет былое величие и займет основное место на мировой арене, ее силу и мощь признают повсеместно, в том числе и в США. Для жителей России откроются новые возможности, страна восстановится после западного санкционного давления и начнется возрождение потенциала в экономике и культуре.