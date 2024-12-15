Какое предсказание сделала Ванга для России на 2025 год

В 1996 году перед самой кончиной Ванге пришла информация о состоянии Земли до 2050 года. В том числе, она сказала, что в «первой четверти новой эры» в «могучей православной стране на востоке» грядет «новый человек»: «Придет восьмой и все изменит», — предрекла провидица. Никаких имен и названий в предсказании Ванги не было, однако некоторые считают, что речь идет о России и восьмом руководителе страны — действующем президенте Владимире Путине. Также есть мнение, что с цифрой восемь может быть связано имя судьбоносного человека.