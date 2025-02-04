Какое наказание предусмотрено за оскорблением матом в 2025 году?

За оскорбление ответственность предусмотрена ст. 5.61. КоАП РФ. Судья вправе назначить за правонарушение штраф гражданину в размере от одной до трех тысяч рублей, для должностных лиц и организаций предусмотрены штрафы в размере от 30 до 50 тысяч рублей и от 100 до 200 тысяч рублей, соответственно. Использование матерной лексики расценят как оскорбление, если очевидно, что бранящийся адресовал ее конкретному человеку и сделал это намеренно — чтобы унизить.