Какое наказание предусмотрено за оскорблением матом в 2025 году?

Российское законодательство не содержит понятия «нецензурная брань», однако признает, что использование таких выражений недопустимо, ни в отношении конкретных людей, ни на глазах широкой публики. Чем грозит употребление крепких выражений, разобрался aif.ru.
Как накажут, если оскорбил человека на улице?
За оскорбление ответственность предусмотрена ст. 5.61. КоАП РФ. Судья вправе назначить за правонарушение штраф гражданину в размере от одной до трех тысяч рублей, для должностных лиц и организаций предусмотрены штрафы в размере от 30 до 50 тысяч рублей и от 100 до 200 тысяч рублей, соответственно. Использование матерной лексики расценят как оскорбление, если очевидно, что бранящийся адресовал ее конкретному человеку и сделал это намеренно — чтобы унизить.
Как накажут, если оскорбил человека в Интернете?
Использование бранных выражений во Всемирной паутине карается значительно строже. Ч. 2 указанной ранее статьи предполагает штраф в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей для физических лиц, для должностных лиц и организаций — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей и от 200 тысяч до 700 тысяч рублей, соответственно. Аналогичное наказание грозит в случае матерного оскорбления на публичном мероприятии или если его публично продемонстрируют в СМИ.
Как накажут, если матерился на улице?
Нецензурная брань в общественном месте по закону квалифицируется как мелкое хулиганство по ст. 20.1. КоАП РФ. За такие действия можно получить штраф в размере от 500 рублей до одной тысячи рублей или отправиться на срок до 15 суток в спецприемник. Основное отличие хулиганства от оскорбления —употребления матерных выражений из хулиганских побуждений, в качестве демонстрация неуважения к обществу. Такие действия не направлены на конкретных людей.
Как накажут, если выложил матерный ролик в Интернет?
Если человек распространил в Сети информацию, оскорбляющую человеческое достоинство и общественную нравственность, например, выложил видео, где выражался нелицеприятно с использованием матерных слов, его накажут суровее всего. Штраф составит от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.