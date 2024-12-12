Какое наказание грозит за новогодний фейерверк?

В нескольких регионах — приграничных Курской, Брянской и Белгородской областях, а также в Крыму — запуск фейерверков запрещён. Скорее всего, список будет пополняться: перед прошлым Новым годом в 26 субъектах отказались от салютов, а в 11 запретили запускать фейерверки гражданам.
За нарушение физические лица могут быть оштрафованы на 2−5 тыс. рублей, а юридические — на 30−100 тыс., в зависимости от обстоятельств.
Но даже если в вашем населённом пункте запускать фейерверки разрешено, это не значит, что вас не могут наказать.
«Нарушение требований пожарной безопасности при запуске фейерверков (например, с крыши, рядом с линией электропередачи