Какое наказание грозит за новогодний фейерверк?

В нескольких регионах — приграничных Курской, Брянской и Белгородской областях, а также в Крыму — запуск фейерверков запрещён. Скорее всего, список будет пополняться: перед прошлым Новым годом в 26 субъектах отказались от салютов, а в 11 запретили запускать фейерверки гражданам.