Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Какое наказание грозит за новогодний фейерверк?

Правда ли, что за запуск фейерверков в новогоднюю ночь могут оштрафовать? И намного?

Источник: AP 2024

В нескольких регионах — приграничных Курской, Брянской и Белгородской областях, а также в Крыму — запуск фейерверков запрещён. Скорее всего, список будет пополняться: перед прошлым Новым годом в 26 субъектах отказались от салютов, а в 11 запретили запускать фейерверки гражданам.

За нарушение физические лица могут быть оштрафованы на 2−5 тыс. рублей, а юридические — на 30−100 тыс., в зависимости от обстоятельств.

Но даже если в вашем населённом пункте запускать фейерверки разрешено, это не значит, что вас не могут наказать.

«Нарушение требований пожарной безопасности при запуске фейерверков (например, с крыши, рядом с линией электропередачи и т. д.) влечёт наложение админист­ративного штрафа на граждан в размере 5−15 тыс. рублей. Организации могут быть оштра­фованы на 300−400 тыс. рублей», — отмечает адвокат Эрих Рат.