Какое гражданство будет у ребенка, если он родится в самолете?

Хотя может показаться, что дети рождаются довольно редко во время международных авиаперелетов, статистика доказывает обратное. По данным Национальной медицинской библиотеки, в период с 1929 по 2018 год на борту самолета родилось 74 младенца.
Какое гражданство получат дети, рожденные во время международного перелета?
Дети, рожденные во время международного перелета, могут претендовать на получение одного из трех гражданств (помимо гражданства по праву крови):
гражданство страны, которой принадлежит самолет либо гражданство той страны, у которой авиакомпания арендует самолет;
гражданство страны, над которой зафиксировано рождение ребенка;
гражданство той страны, где самолет приземлился.
В последнем случае есть нюанс: на подданство новорожденный может претендовать, если эта страна придерживается придерживается филиации — способа получения гражданства «по месту» рождения. Подробнее о филиации и странах, в которых она распространена рассказали в этой статье.
Стоит также сделать оговорку, что наиболее частый способ получения гражданства — первый. Обычно, когда ребенок рождается во время авиаперелета, он получает гражданство именно той страны, которой принадлежит самолет.
Преимущества рождения на борту самолета
Некоторые авиакомпании дарят детям, которые родились на борту их самолета, пожизненное право летать бесплатно. Однако это не установленное правило, а скорее «бонус» от некоторых фирм. Так, например в 2009 году компания AirAsia предоставила пожизненную привилегию новорожденному малазийскому мальчику — он может бесплатно летать лайнерами этой фирмы.
Безопасно ли рожать на борту самолета?
Хотя определенное преимущество у родов на борту самолетов есть, сами авиакомпании не «одобряют» этого. Несмотря на то, что бортпроводники обычно обучены принимать новорожденных, в чрезвычайной ситуации — они помочь не смогут, так как в самолете попросту нет специального оборудования и необходимых медикаментов. Кроме того, многие авиакомпании, вроде Air France и Lufthansa, ввели ограничения на перелеты для беременных женщин: они не допускают на борт женщин в положении со сроком свыше 36 недель.
Кстати о авиаперелетах, бортпроводник с 25-летним стажем рассказал, как выжить во время длительных рейсов.
Кристина Корчанова