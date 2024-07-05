Какое гражданство будет у ребенка, если он родится в самолете?

Хотя определенное преимущество у родов на борту самолетов есть, сами авиакомпании не «одобряют» этого. Несмотря на то, что бортпроводники обычно обучены принимать новорожденных, в чрезвычайной ситуации — они помочь не смогут, так как в самолете попросту нет специального оборудования и необходимых медикаментов. Кроме того, многие авиакомпании, вроде Air France и Lufthansa, ввели ограничения на перелеты для беременных женщин: они не допускают на борт женщин в положении со сроком свыше 36 недель.