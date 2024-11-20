Какое боливийское племя отличается самым крепким здоровьем?

Пока понятно лишь, что цимане в силу своего образа жизни ежедневно проходят пешком в среднем 18 километров, а в сидячем положении проводят менее 10% дня (для сравнения: у жителей мегаполисов этот показатель — 54%). Помогает сосудам и удалённость от цивилизации: ни сигарет, ни алкоголя, ешь только то, что сам собрал или сам поймал, причём пищу в племени обычно не жарят.