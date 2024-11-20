Какое боливийское племя отличается самым крепким здоровьем?

В тропических лесах Боливии обитает племя цимане численностью 17 тыс. человек, которое давно привлекает внимание исследователей. Учёные пытаются понять, как вышло, что представители этого народа обладают самой здоровой сердечно-сосудистой системой в мире, а их мозг стареет медленнее, чем у жителей Северной Америки или Европы.
Пока понятно лишь, что цимане в силу своего образа жизни ежедневно проходят пешком в среднем 18 километров, а в сидячем положении проводят менее 10% дня (для сравнения: у жителей мегаполисов этот показатель — 54%). Помогает сосудам и удалённость от цивилизации: ни сигарет, ни алкоголя, ешь только то, что сам собрал или сам поймал, причём пищу в племени обычно не жарят.
Медики, изучив компьютерную томографию нескольких сотен представителей народа, обнаружили, что артерии у 75-летних выглядят лучше, чем артерии среднего 50-летнего американца. «Мы не зафиксировали у них ни одного случая болезни Альцгеймера», — добавляет боливийский врач Даниэль Эйд Родригес.
Впрочем, исследователи считают, что недалёк тот день, когда здоровье людей из племени пошатнётся. Например, у цимане уже появились моторные лодки, на которых они добираются до рынков и обратно. А это и уменьшение физической активности, и более доступные «блага» цивилизации.
|Справка
|Чем богата Боливия
Боливия обладает вторыми по величине запасами природного газа в Южной Америке после Венесуэлы. Кроме этого, Боливия — это 6% мирового производства серебра, 4% — сурьмы, 3% — бора и цинка, 2% — вольфрама, без которого сегодня немыслимы тепловые турбины.