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13:28 (мск), источник: Аргументы и факты

Какое блюдо из грибов любил Пётр Чайковский?

Чайковский был страстным грибником и очень сердился, когда его спутники находили больше грибов, чем он.

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«Минута, когда видишь и срываешь хороший коренастый белый гриб, очаровательна. Это похоже на ощущение любителя карточной игры, когда ему сдадут козырей» — так писал Пётр Ильич Надежде фон Мекк в 1878 году. «Ну, Модя, что за прелесть Михайловское! Я весь день брожу по лесам и грибов приношу немало» — а это строки из письма брату Модесту, написанные Чайковским за полтора месяца до смерти, в сентябре 1893 года. Впрочем, Пётр Ильич прослыл не просто приверженцем «тихой охоты» — одним из его любимых блюд были грибы в пивном кляре.

Рецепт

Ингредиенты: шампиньоны (250 г), яйца (2 шт.) мука (150 г), крахмал (100 г), паприка сладкая (1 ч. л.), укроп (50 г), чеснок (4 зубчика), пиво светлое (200 мл), сливочное масло (60 г), растительное масло для фритюра (300 мл), соль, перец по вкусу.

Приготовление. Шампиньоны промыть, обсушить, вырезать ножки. Чеснок и укроп мелко нашинковать с ножками грибов и обжарить на сливочном масле, добавив соли и перца. Нафаршировать смесью шляпки шампиньонов. Просеять муку, смешать её с крахмалом и паприкой. Взбить яйца, по частям добавить к ним муку, а потом пиво. Перемешать и дать отдохнуть 10 минут. Фаршированные шляпки опустить в тесто и перемешать. Жарить в кипящем растительном масле до крепкой золотистой корочки.

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