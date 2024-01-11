Какое блюдо из грибов любил Пётр Чайковский?

«Минута, когда видишь и срываешь хороший коренастый белый гриб, очаровательна. Это похоже на ощущение любителя карточной игры, когда ему сдадут козырей» — так писал Пётр Ильич Надежде фон Мекк в 1878 году. «Ну, Модя, что за прелесть Михайловское! Я весь день брожу по лесам и грибов приношу немало» — а это строки из письма брату Модесту, написанные Чайковским за полтора месяца до смерти, в сентябре 1893 года. Впрочем, Пётр Ильич прослыл не просто приверженцем «тихой охоты» — одним из его любимых блюд были грибы в пивном кляре.