Какие народы исповедуют православие: от русских до австралийцев

Это финно-угорский народ, проживающий в Удмуртской Республике и прилегающих регионах. Исторически они были подвержены влиянию как языческих, так и христианских традиций. С приходом православия часть местного населения приняла эту веру. На сегодняшний день значительная часть удмуртов — православные. Они активно участвуют в жизни церкви и при этом сохраняют свои национальные культурные особенности.