Какие народы исповедуют ислам: основные этнические группы

Это одна из самых распространенных религий в мире. Во многих странах ислам стал доминирующей конфессией, а в некоторых — государственной. В России он также оказывает значительное влияние на духовную и культурную жизнь некоторых регионов. В статье рассказываем, какие народы исповедуют ислам в мире и нашей стране.
Что такое ислам и мусульманство
Ислам — монотеистическая религия, которая основана на учении пророка Мухаммеда, жившего в конце VI — первой половине VII века на Аравийском полуострове. Главным священным текстом ислама считается Коран. Мусульмане следуют его заветам и почитают как слово Аллаха (Бога). Заповеди Корана были ниспосланы Мухаммеду через архангела Джабраила (Гавриила). Вначале они передавались в устной форме, затем были записаны.
Вероучение включает пять основных столпов:
- исповедание веры (шахада);
- молитву (намаз),
- пост (саум);
- мусульманский налог для помощи нуждающимся (закят);
- паломничество в Мекку (хадж).
Ислам считается одной из ведущих мировых религий наряду с христианством. Мусульмане следуют учениям Корана и хадисов (предания о словах и деяниях последнего пророка). Они преданы учению Мухаммеда, которого считают пророком Аллаха. Мусульмане стремятся соблюдать предписания, оставленные им.
Полезная информация об исламе
Знание основ религии поможет лучше осознать культурное и духовное наследие многих народов. Ниже рассказываем о том, что представляет собой эта конфессия и какие из ее принципов воплощаются в жизнь.
|Основатель
|Основоположник религии — пророк Мухаммед. Через него Аллах передал свое учение человеку. В течение своей жизни он получал Божественные откровения, которые были записаны в Коран
|Время возникновения
|Около 610 года Мухаммед начал проповедовать новую религию. В 622-м пророк со своими сторонниками перебрался из Мекки в Медину. Это событие называется «хиджра», и с него начинается летоисчисление религии (1)
|Место возникновения
|Религия берет свое начало на Аравийском полуострове в городе Мекка. Именно там проживал Мухаммед
|Священные тексты
|Конфессия опирается на Коран как основное вероучение и хадисы. Это сборники преданий о словах, деяниях и утверждениях пророка Мухаммеда, а также о его соратниках. Они необходимы для обоснования шариата (законы и нормы ислама)
|Цель
|Основная цель ислама — формирование гармоничного и справедливого общества на основе веры в единого Бога. Мусульмане стремятся к построению системы, в которой все люди — братья, живут в мире и справедливости
|Символы
|Основным символом ислама считается звезда с полумесяцем. Также есть другие элементы — пятиконечная звезда и минареты
Основные направления ислама
Конфессия делится на несколько течений, которые различаются между собой определенными традициями и особенностями.
Сунниты
Самое распространенное течение ислама, следующее сунне (преданию) Мухаммеда и его сподвижников — четырех праведных халифов. Согласно учению, они взяли правление в свои руки после смерти пророка.
Сунниты составляют большую часть верующих среди мусульман. Эта конфессия хранит традиционные учения, которые подчеркивают важность приверженности каноническим источникам и достижения мирового согласия через следование нормам шариата.
Шииты
Основное их отличие от суннитов — вопрос о наследии пророка Мухаммеда. Шииты считают, что лидерство должно было перейти непосредственно к его родственникам, начиная с имама Али (зять и кузен пророка). Мусульмане этой ветви уверены: имамы имеют особую связь с Аллахом.
У них существует собственная интерпретация хадисов, которая отличается от суннитской. Есть расхождение и в самой практике.
Суфии
Они акцентируют внимание на внутреннем духовном развитии и постижении Божественной силы. Суфизм использует различные методы, включая поэзию, чтобы познать Бога и раствориться в нем. Это учение считается мистическим.
Суфии верят, что отдельно от Бога не существует ничего, Он есть во всем. Цель этого течения — достижение близости с Богом через внутренние практики, спокойствие и созерцание. Приверженцы этой конфессии стремятся создать совершенного человека, который свободен от своих страстей.
Хариджиты
Их считают заблудшей группой, несогласной с основами ислама. Это течение отвергает идею наследования после пророка Мухаммеда. Основное учение общины построено на радикальных догмах: человек должен быть идеальным мусульманином, чтобы заслужить место в раю. Если его поступки не соответствуют стандартам, он признается неверным и может быть отлучен от общества.
Хариджиты известны конфликтами с государством. В современном мире из них выделились ваххабиты и салафиты-джихадисты (2). Они воспринимаются обществом как экстремисты, которые прибегают к насилию и террористическим актам.
Какие народы России исповедуют ислам
На территории нашей страны проживают различные этнические группы, которые в качестве религии выбирают для себя и своих семей ислам. Рассмотрим их.
Татары
Одна из крупнейших мусульманских национальных групп в России. Они проживают в Республике Татарстан и других регионах Приволжского округа. Ислам у этого народа стал фундаментальной основой культуры.
Башкиры
Тюркский народ, часть которого исповедует ислам. В процессе исторического развития они стали формировать собственную этническую и культурную идентичность, на которую повлияло мусульманство. Башкиры в основном относятся к течению суннитов.
Чеченцы
Они проживают в Чеченской Республике и других регионах Северного Кавказа. Это одна из самых религиозных суннитских групп в России. Ислам здесь играет важную роль и оказывает значительное влияние на повседневную жизнь, традиции и моральные ценности.
Дагестанцы
В Северо-Кавказском округе проживает множество этнических групп, включая аваров, даргинцев, лезгин и др. Дагестан стал одним из самых многонациональных и многоконфессиональных субъектов страны. На территории также преобладает суннитский ислам.
Ингуши, карачаевцы, балкарцы
Карачаевцы и балкарцы относятся к тюркским народам, они фактически едины. Ингуши принадлежат к нахской группе на Северном Кавказе. Все они также исповедуют суннитский ислам и имеют глубокие религиозные традиции.
В каких странах Ближнего Востока исповедуют ислам
Здесь мусульманство стало доминирующей религией еще с древних времен. Ниже перечислим основные страны, жители которых придерживаются ислама.
Иран
Полное название государства — Исламская Республика Иран (ИРИ). Большинство населения исповедует шиитский ислам. Согласно Конституции, на территории страны шариат выступает в качестве основы для законодательства и управления. Религия оказывает значительное влияние на общественные нормы и правила поведения для разных групп населения.
Саудовская Аравия
В этой стране ислам выступает государственной религией. На ее территории расположены главные священные города мусульман — Мекка и Медина. Сюда ежегодно совершают паломничество миллионы представителей этой конфессии. Управление страны построено на основе шариата, который влияет на все аспекты законодательства, включая уголовное, гражданское и семейное право.
Ирак
В Ираке ислам также считается государственной религией. Большинство мусульман исповедуют шиитское направление, но можно встретить и суннитов. Они преобладают в северной и западной части страны. Помимо арабов, в Ираке живут курды, туркмены и другие этнические группы. Религиозные лидеры оказывают значительное влияние на политику и общественную жизнь государства.
Сирия
Как и в Ираке, ислам в этой стране сделали государственной религией. В Сирии проживает как суннитское, так и шиитское население. Считается, что первая категория преобладает.
В каких еще странах исповедуют ислам
Ислам со временем находит все больше сторонников по всем континентам. Он преобладает в разных странах и регионах мира, из-за чего его значимость постепенно растет. Ниже кратко расскажем о странах, в которых есть последователи этой конфессии.
|Турция
|Ислам здесь доминирует над другими религиями, но в стране существует ее отделение от государственной власти
|Объединенные Арабские Эмираты
|На территории ОАЭ у ислама есть статус государственной религии. Большинство населения исповедует суннитский ислам, но есть и шииты. Страна терпима к другим конфессиям
|Египет
|В Египте мусульмане также доминируют. Принято всей страной отмечать религиозные праздники. На территории государства расположено старейшее и влиятельное исламское учебное заведение — университет Аль-Азхар в Каире
|Нигерия
|Здесь преобладают сунниты, но можно встретить шиитские и суфийские общины
|Индия
|В стране исповедуют ислам порядка 14% населения, что составляет около 200 млн человек. Большинство же предпочитает индуизм
|Пакистан и Афганистан
|В обеих странах ислам формирует как личные, так и общественные нормы, а также влияет на законодательство и жизнь социума
|Индонезия
|Здесь преобладает суннитское течение, хотя также присутствуют шиитские и суфийские общины
|Казахстан, Азербайджан, Таджикистан
|Во всех трех странах ислам оказывает значительное влияние на культуру, общественные нормы и политическую жизнь, его исповедует более 80—90% населения
|Китай
|Мусульманские общины в стране включают уйгуров, преимущественно в Синьцзяне. При этом большинство китайцев не любят мусульман, поэтому конфессия строго контролируется государством
|Эфиопия
|Большинство местных жителей — христиане, но также в стране есть и мусульмане. Основные направления отмечены в Огадене. Присутствует суннитский ислам, хотя также есть шиитские и суфийские традиции
Что нужно запомнить о народах, исповедующих ислам
Важно учитывать, что каждая мусульманская община уникальна, имеет свои особенности в интерпретации и практике ислама. Обобщим все вышесказанное в материале:
1. Ислам — вторая по количеству последователей религия в мире. Мусульмане живут на каждом континенте и практически во всех странах. На Ближнем Востоке и в Северной Африке конфессия занимает центральное место в общественной и политической жизни, формируя законодательство и обычаи.
2. Практики варьируются в зависимости от региона. В арабских странах преобладает суннитский ислам, в Иране доминируют шииты. В Индонезии мусульманство сочетает местные и религиозные традиций.
3. На территории России проживает большое количество людей, исповедующих эту религию. К ним относятся татары, башкиры, чеченцы, дагестанцы, ингуши, карачаевцы, балкарцы. Также в стране проживают выходцы из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и других стран СНГ.
4. Ислам оказывает значительное влияние на жизнь и политику стран. В некоторых из них он интегрирован в законодательство и государственное устройство. В других же существует наряду со светскими институтами.
Список источников
1. Ханмагомедов Я. Хиджра пророка Мухаммада 622 года и ее значение. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка». 2004.
2. Шагавиев Д. Как хариджиты превратились в ваххабитов? Сайт «Ислам сегодня».