Какие народы исповедуют ислам: основные этнические группы

Основатель

Основоположник религии — пророк Мухаммед. Через него Аллах передал свое учение человеку. В течение своей жизни он получал Божественные откровения, которые были записаны в Коран



Время возникновения

Около 610 года Мухаммед начал проповедовать новую религию. В 622-м пророк со своими сторонниками перебрался из Мекки в Медину. Это событие называется «хиджра», и с него начинается летоисчисление религии (1)



Место возникновения

Религия берет свое начало на Аравийском полуострове в городе Мекка. Именно там проживал Мухаммед



Священные тексты

Конфессия опирается на Коран как основное вероучение и хадисы. Это сборники преданий о словах, деяниях и утверждениях пророка Мухаммеда, а также о его соратниках. Они необходимы для обоснования шариата (законы и нормы ислама)



Цель

Основная цель ислама — формирование гармоничного и справедливого общества на основе веры в единого Бога. Мусульмане стремятся к построению системы, в которой все люди — братья, живут в мире и справедливости

