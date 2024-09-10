Какие народы исповедуют буддизм: одна из самых миролюбивых религий в мире

Буддизм — одна из самых древних и распространенных религий в мире, которая объединяет людей из разных стран и культур. Это мировоззрение, вдохновляющее на духовное развитие, сострадание и гармонию с окружающим миром. Расскажем, какие народы исповедуют буддизм и что они в нем находят: от медитации и духовных практик до философии и этики.
Что такое буддизм
Буддизм — одна из крупнейших мировых религий, зародившаяся в Индии. В отличие от христианства и ислама, основанных на идее единого Бога, сотворившего мир, буддизм учит достигать просветления и освобождения от страданий через личные духовные практики.
Согласно легенде, основатель конфессии Будда был принцем из рода Шакья, при рождении его назвали Сиддхартха Гаутама. Детство и юность его проходили безоблачно и счастливо — Сиддхартха не знал нужды, горя и болезней. Но однажды то ли от скуки, то ли из любопытства он покинул свой дворец и понял, что мир за стенами совсем другой: в нем царят нищета и страдания. Увиденное так поразило принца, что он сбежал от окружавшего богатства и стал аскетом. В 35 лет он достиг просветления, стал Буддой и до самой смерти проповедовал свое учение. Так и зародился буддизм.
Основные принципы буддизма включают четыре благородные истины, восьмеричный путь и концепцию перерождения. Приверженцы этого учения верят, что страдание — неотъемлемая часть жизни, но его можно преодолеть путем устранения жажды, ненависти и заблуждений. Достижение просветления, или нирваны, считается высшей целью.
Полезная информация о буддизме
Буддизм известен медитациями и верой в бесконечное перерождение (сансару). Расскажем об этой интересной религии немного больше.
|Основатель
|Будда Шакьямуни, также известный как принц Сиддхартха Гаутама
|Время возникновения
|VI—V века до н. э.
|Место возникновения
|Индия
|Священные тексты
|Главная священная книга буддизма — Трипитака, что с санскрита переводится как «три корзины». В ней содержатся три раздела, которые включают в себя притчи, правила жизни монахов, сутры (проповеди Будды и истории из его жизни) и трактаты, анализ доктрины учителя
|Цель
|Достижение просветления и освобождение от страданий посредством медитаций. Цель буддийской практики заключается в самонаблюдении, анализе и самосовершенствовании без ожидания внешнего спасителя
|Символы
|В этом учении есть восемь главных символов: драгоценный зонт, пара золотых рыб, драгоценный сосуд, лотос, белая раковина, бесконечный узел, золотое колесо и знамя победы
|Цвета
|Есть пять основных цветов, которые называются панча варна. Их список может меняться в зависимости от страны: белый, желтый, красный, зеленый, черный или индиго. Эти цвета широко используются в буддийской иконографии, символике, ритуалах и практиках
|Пять правил Будды
|Человек не должен воровать, лгать, причинять вред живым существам, прелюбодействовать и употреблять вещества, меняющие сознание. Эти пять заповедей стали основой этики буддизма, его кодексом
Направления буддизма
В буддизме существует три основных направления: тхеравада, махаяна и ваджраяна. У них различные цели, практики и идеалы, но все следуют учению Будды Шакьямуни и направлены на достижение просветления. На протяжении всей истории этой религии между ними происходит диалог и взаимовлияние.
Тхеравада
Тхеравада — самое древнее и консервативное направление, которое берет свое начало от первых учеников Будды Шакьямуни. Оно распространено преимущественно в странах Юго-Восточной Азии, таких как Шри-Ланка, Таиланд, Мьянма, Лаос и Камбоджа.
Основная цель этого учения заключается в достижении личного освобождения (нирваны) путем следования восьмеричному пути, который проповедовал Будда. Идеал тхеравады — архат, человек, который полностью очистил свой ум от страданий и достиг состояния полного освобождения.
Монахи тхеравады ведут аскетичный образ жизни, следуя строгим обетам и правилам. Они посвящают себя медитации, изучению священных текстов и проповеди учения Будды.
Махаяна
Это второе из основных направлений буддизма, получившее широкое распространение в Китае, Японии, Корее, Тибете и других странах Восточной Азии. Оно возникло примерно в I веке до н. э. и представляет собой более поздний и прогрессивный этап развития буддийского учения.
Главная цель махаяны — достижение просветления ради блага всех живых существ. В отличие от тхеравады, где идеалом считается архат, освободившийся от страданий, Махаяна провозглашает идеал бодхисаттвы — существа, которое, достигнув просветления, откладывает окончательное освобождение, чтобы помогать другим.
Ключевыми концепциями махаяны стали:
- учение о пустоте (шуньята), то есть отсутствие независимого «я» и абсолютной реальности;
- идея изначальной просветленности всех существ (татхагатагарбха);
- культивирование бодхичитты — устремления к просветлению ради блага всех живых существ.
Внутри махаяны сформировались различные школы, наиболее известными из которых стали чань, чистая земля (цзинту) и тяньтай. Эти направления объединяет общая приверженность идеалам махаяны и стремление к просветлению ради блага всего живого.
Ваджраяна
Третье из главных направлений в буддизме. Оно возникло в Индии в I тысячелетии нашей эры и впоследствии распространилось в Тибете, Монголии и других регионах. Ваджраяна отличается от других школ буддизма своим эзотерическим характером и использованием тантрических практик. Они призваны ускорить духовное развитие на пути к состоянию Будды.
Перечислим ключевые особенности ваджраяны.
1. Учение опирается на особые тантрические тексты и практики, включающие визуализации, мантры и ритуалы.
2. Идеал этого движения — просветленное существо, обладающее сверхъестественными способностями (сиддх).
3. Ваджраяна провозглашает недвойственность сансары (обыденного мира) и нирваны (состояния освобождения), то есть их слияние в одно целое.
4. Последователи этого направления придают большое значение посвящению и наставлениям духовного учителя (ламы).
Наиболее известными школами ваджраяны считаются ньингма, кагью, сакья и гелугпа — доминирующая школа в Тибете, основанная Цонкапой. Эти заведения, несмотря на различия в акцентах и практиках, объединены общим стремлением к просветлению посредством тантрических методов.
Какие народы России исповедуют буддизм
Если пару десятилетий назад буддисты в России вызывали недоумение и считались чудаками, то сегодня они уже никого не удивляют. Между тем буддизм в нашей стране появился еще в давние времена. Его распространение происходило через кочевые народы, в первую очередь калмыков (ойратов), которые обосновались в Прикаспии и Бурятии.
Буддизм в России признали при императрице Елизавете Петровне в XVIII веке. Позднее, уже в советские времена, на общины начались гонения: лам арестовывали, дацаны разоряли и закрывали. В настоящее время буддизм в России постепенно возрождается. По данным ВЦИОМ за 2021 год, около 1% верующих причисляют себя к буддистам, а больше всего эта религия распространена на территориях Бурятии, Тувы и Калмыкии (1).
Буряты
В Бурятии популярен тибетский буддизм школы гелугпа, основателем которой считается Цонкапа. Уникальность вероисповедания бурятов — в их неразрывном синкретизме с культурой коренных народов, где тибетские традиции прочно переплетены с шаманизмом, обрядами, культами и поклонением духам предков и природы. Важную роль здесь играет лама, наставляющий ученика на путь духовного самосовершенствования.
Главной святыней республики считается Иволгинский дацан Хамбын-Хурээ, в котором хранится тело хамбо-ламы Итигэлова — главы буддистов Восточной Сибири начала XX века. Буддийская культура Бурятии активно популяризируется через форумы, семинары и выставки.
Калмыки
Буддизм привнесли в Россию калмыцкие племена в XVII веке. Покинув Джунгарию, они перекочевали в степной регион между Волгой и Доном и основали здесь свои первые буддийские храмы (хурулы). Названия этим хурулам лично дал Далай-лама, что свидетельствует о приверженности калмыков тибетским традициям, несмотря на значительное географическое расстояние. Калмыцкий буддизм характеризуется тесной связью монастырей и духовенства с родовыми общинами и наличием традиций школ.
В период сталинских репрессий буддизм в Калмыкии подвергся гонениям — храмы были разрушены, а сами калмыки массово отправлены в трудовые ссылки. Поэтому с 1990-х годов пришлось практически заново возрождать буддийскую традицию в регионе.
Центром буддизма в Республике Калмыкия считается город Элиста, куда стекаются не только верующие, но и множество туристов, чтобы познакомиться с культурой и полюбоваться местными храмами. Главным среди них считается Золотая обитель Будды Шакьямуни.
Тувинцы
Буддизм оказал значительное влияние на традиции, обычаи и духовную жизнь тувинцев. Он переплелся с местными шаманскими верованиями, образовав синкретический комплекс. Религиозные ритуалы, иконография и философия стали неотъемлемой частью тувинской культуры.
На сегодняшний день Тува — один из традиционно буддийских регионов России, а на вершине священной горы Догээ, которая расположена недалеко от Кызыла — столицы республики, в 2021 году установили 9-метровую позолоченную статую Будды в позе лотоса. Памятник стоит на высоте почти 1000 м над уровнем моря и виден из любой точки Кызыла.
В каких странах Азии исповедуют буддизм
Религия пустила глубокие корни в различных уголках Азии, адаптируясь к местным культурным контекстам. Сегодня буддизм доминирует в целом ряде азиатских государств, играя ключевую роль в жизни местного населения. Каждая страна, впитавшая в себя мудрость этого учения, привнесла в него свои уникальные черты.
Бутан
В этой стране буддизм признан государственной религией. Бутан — закрытое от внешнего мира гималайское королевство, которое бережно хранит свои древние традиции и культуру.
Архитектура Бутана отражает глубокую приверженность буддизму. Многие храмы и монастыри буквально высечены в скалах, демонстрируя мастерство местных жителей, а главным среди них стал знаменитый Такцанг-Лакханг, что в переводе с языка дзонг-кэ означает «логово тигра». Он расположен над пропастью на скале высотой 3120 метров.
Лаос
Преимущественно буддийское государство, в котором более половины местных жителей придерживаются этой древней религии. Здесь расположены множество буддийских храмов и монастырей. Несмотря на отсутствие выхода к морю, Лаос находится в самом сердце Индокитая, что делает его важным транспортным узлом региона.
В Лаосе отмечают множество буддийских праздников и фестивалей, таких как Бун Пи Май Лао (местный Новый год), Тат Луанг (фестиваль подношения монахам) и Ок Пханса (праздник завершения буддийского поста).
Вьетнам
Буддизм — вторая по популярности религия в стране. Это учение и его ритуалы тесно переплетены с мирской жизнью вьетнамцев, зачастую стирая границу между вероисповеданием и повседневностью.
В каждой сельской местности Вьетнама построены пагоды, в которых почитается Будда. Их архитектура гармонично вписывается в местный пейзаж. Двери пагод открыты для всех, а подношения на алтарях просты и незатейливы — фрукты, выпечка, сладости и рис. Одним из самых популярных буддийских ритуалов во Вьетнаме считается выпускание на свободу птиц и рыб. Это символизирует почтительное отношение ко всему живому и готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.
Камбоджа
В этой азиатской стране буддизм плотно вплетен в историю и культуру, считается государственной религией. Практически все население Камбоджи его исповедует. В стране насчитывают более 4000 буддийских монастырей.
Камбоджийцы считаются очень спокойными и глубоко верующими людьми. Это отражается на развитии страны в целом. Буддизм глубоко укоренился в повседневной жизни местного населения, занял важную часть их традиций и мировоззрения. Интересно, что в древности на территории Камбоджи была Кхмерская империя. Ее правители считали себя богами.
Южная Корея
Буддизм проник в эту страну из Китая и быстро стал частью культурного и политического наследия Кореи, играя важную роль в жизни правящих династий и аристократических семей. Религия переживала несколько взлетов и падений: буддизм то процветал, то подвергался опале, храмы то строили, то разрушали.
В страну приходили новые течения из соседних стран: какие-то из них приживались, а какие-то исчезали без следа. Например, попытка японцев навязать свой взгляд на буддизм встретила массовое сопротивление корейцев, привыкших к тому, что их вера тесно связана с шаманизмом и местными обрядами и ритуалами. Сейчас южнокорейские буддисты играют все более заметную роль в мировом развитии религии.
Таиланд
На сегодняшний день свыше 90% населения Таиланда исповедуют буддизм, что делает страну одним из оплотов этой религии в мире. Здесь действуют две крупные организации этой конфессии — Ассоциация буддистов Таиланда и Ассоциация молодых буддистов.
В Таиланде преобладают традиции направления тхеравада. Основой этого учения служит концепция кармы — накопление хороших и плохих поступков, определяющих дальнейшее перерождение.
Несмотря на доминирование буддизма, в Таиланде сохраняются и другие традиции. Многие тайцы верят в духов умерших, которых задабривают подношениями, чтобы те не причиняли им вреда.
Шри-Ланка
Здесь сосуществуют несколько основных религий. Согласно Конституции, большинство населения исповедует буддизм. При этом у граждан сохраняется свобода вероисповедания.
Главная буддийская святыня Цейлона — зуб Будды. По легенде, он завещал сжечь свое тело и не оставлять ни одной части, но один из учеников ослушался и спас от огня зуб, который теперь хранится в храме Шри-Ланки. Раньше к нему допускали только особ королевских кровей, сейчас помолиться рядом с ним может любой желающий, но в определенное время.
Тибет
Тибетский буддизм представляет собой уникальную форму этой религии, которая отличается от классического вероисповедания рядом характерных черт. В стране преимущественно распространены традиции махаяны и ваджраяны. Для тибетского направления больше свойственны практики тантры, поклонения и медитации, основанные на визуализации различных учителей и просветленных существ. Типично взращивание стремления к просветлению (бодхичитты) и концепция пустоты (шуньяты).
Основным инструментом для продвижения в практике признается не столько постижение философии, сколько повторение мантр, которые передаются тайно от учителя к ученику. Почитание гуру (духовного наставника) играет важную роль: считается, что практиковать без него может быть опасно.
Монголия
Буддизм, практикуемый в Монголии, представляет собой местную разновидность тибетского буддизма, который имеет своего собственного духовного главу. Он направляет и координирует религиозную жизнь верующих. При этом монгольский буддизм, сохраняя основы тибетской традиции, приобрел свои характерные черты, сформировавшиеся под влиянием местных географических, культурных и бытовых особенностей.
Для монгольских представителей конфессии присуща высокая насыщенность практик добуддийскими верованиями, обрядами и представлениями. Это проявляется, в частности, в институте «живых богов» — воплощении божеств пантеона в телах живых людей. Наряду с буддизмом в Монголии сохраняет влияние традиционный шаманизм, также представлены ислам и протестантское христианство.
Япония
Буддизм в Японии — одна из самых распространенных религий, которая охватывает большинство населения. При этом конфессия отличается разнообразием и неоднородностью.
За полтора тысячелетия в Японию пришли и сформировались многочисленные буддийские школы и течения. Они сконцентрированы на различных аспектах учения: философии, культуре, медитации, ритуалах, чтении мантр. Это пользуется популярностью у разных слоев населения — от ученых и монахов до рядовых граждан.
Некоторые школы опираются на монашество, другие активны в социальной сфере. Они взаимодействуют между собой, перенимая учения друг у друга. Отдельные древние направления сохранились лишь в небольших храмах. В истории известны конфликты между буддийскими школами, порой перераставшие в вооруженные столкновения.
Непал
Официальная история буддизма в Непале началась с рождения Будды Шакьямуни в роде Шакья, которое правило королевством Капилавасту. Оно располагалось на территории современного южного Непала.
Место, где родился Будда, называется Лумбини. Оно стало одним из важнейших объектов поклонения для его последователей во всем мире. Поселение внесено в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
На сегодняшний день причисляет себя к буддистам лишь малая часть населения Непала, но значение страны как одного из центров конфессии год от года возрастает. Здесь появляется все больше возможностей для обучения иностранцев буддийским практикам и традициям. Одним из самых известных таких мест стал Институт Раджунг Еше, расположенный в Катманду.
Китай
Буддизм в Китае представлен в трех языковых группах: китайской, тибетской и на языке пали (один из индийских языков), распространенном на юге страны. Китайская буддийская архитектура отражает глубокую связь с древней натурфилософией, основанной на синтезе начал инь и ян.
Стремление к симметрии и гармонии, присущее китайскому менталитету, воплощается в прямоугольной форме храмов, где наряду с буддийскими обрядами совершают и традиционные для местных жителей ритуалы — поминовение предков и поклонение алтарям Неба и Земли.
В каких еще странах исповедуют буддизм
Азия стала колыбелью для буддизма. Там он появился, пережил рост, упадок и переродился. В каких-то странах он главенствует, в других же его процентная доля незначительна. Буддисты свято чтут традиции и несут догмы в мир независимо от размера общины. В последнее время активное распространение конфессии наблюдается в Европе. Она захватывает умы европейцев, уставших от смятений, и они все чаще обращаются к религии за просветлением и миром.
|Германия
|В Германии есть даже свой буддистский центр. В основном эту религию исповедуют этнические немцы и выходцы из Азии. Популярны школы дзен и тхеравада. Одним из первых буддистов страны считают немецкого философа Артура Шопенгауэра
|Великобритания
|Буддийская община Великобритании насчитывает около 150 тыс. человек. Здесь представлены различные школы, включая тхераваду, махаяну и ваджраяну
|Франция
|Во Франции проживает довольно много буддистов. В основном это выходцы из Вьетнама, Камбоджи и Лаоса. Наиболее распространены школы тхеравады и махаяны
|Нидерланды
|Эта страна считается одной из самых нерелигиозных в мире. Тем не менее в Амстердаме есть буддийский храм. В Нидерландах представлены различные традиции общины, включая дзен, тхераваду и тибетский буддизм
Что нужно запомнить о народах, исповедующих буддизм
Буддизм укоренился в культуре многих народов. Он распространен как в Азии, так и Европе. Люди находят что-то свое в этой религии и адаптируют ее под свои принципы и привычки, выработанные жизнью в определенной среде. Подведем итоги.
1. Буддизм — одна из самых распространенных религий в Азии. Он глубоко укоренился в культуре и повседневной жизни многих стран и тесно переплетен с местными традициями и верованиями, например, в Лаосе, Камбодже, Таиланде, Вьетнаме, Шри-Ланке, Корее, Монголии, Бутане, Тибете и Мьянме.
2. Многие буддийские страны, среди которых Непал, Мьянма и Тибет, долгое время находились в изоляции, что способствовало сохранению религиозных традиций и практик.
3. Буддизм оказал глубокое влияние на культуру, искусство и архитектуру народов Азии. Буддийские храмы, монастыри, статуи и ритуалы стали неотъемлемой частью их наследия.
4. Ненасилие (ахимса) считается одним из основополагающих принципов буддизма. Оно выражается на физическом и эмоциональном уровнях. Буддисты верят в необходимость воздерживаться от причинения вреда любым живым существам, включая себя.
5. Буддийские монахи традиционно отказываются от участия в войнах и вооруженных конфликтах. Они посвящают себя духовной практике и помощи страдающим. Однако в истории были случаи, когда представители этой конфессии участвовали в войнах и поддерживали насилие. Тем не менее буддизм остается одной из самых миролюбивых религий мира.
6. Главная цель буддизма — достижение просветления и освобождения от страданий.
Список источников
1. Итоги опроса «Великий пост — 2021» на официальном сайте ВЦИОМ.