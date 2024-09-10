Какие народы исповедуют буддизм: одна из самых миролюбивых религий в мире

Согласно легенде, основатель конфессии Будда был принцем из рода Шакья, при рождении его назвали Сиддхартха Гаутама. Детство и юность его проходили безоблачно и счастливо — Сиддхартха не знал нужды, горя и болезней. Но однажды то ли от скуки, то ли из любопытства он покинул свой дворец и понял, что мир за стенами совсем другой: в нем царят нищета и страдания. Увиденное так поразило принца, что он сбежал от окружавшего богатства и стал аскетом. В 35 лет он достиг просветления, стал Буддой и до самой смерти проповедовал свое учение. Так и зародился буддизм.