Какими видами спорта опасно заниматься в жару

Для тренировок в жаркое врем лучше выбирать виды спорта, которыми можно заниматься в залах и бассейнах. «Но и здесь нужно быть осторожными — всем нам хорошо знаком “эффект кондиционера”, когда от резкого контраста температур и холодных сквозняков можно получить простудное заболевание», — рассказал эксперт.