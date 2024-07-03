Какими видами спорта опасно заниматься в жару

В таких условиях физическая нагрузка, по словам эксперта, должна быть «под особым контролем». «По сути в сильную жару нежелательны все тренировки и соревнования на открытом воздухе — бег, командные игры, тяжелая атлетика», — считает Малыгин.
Даже водные виды спорта в открытых водоемах могут быть опасными без соблюдения определенных мер защиты от высокой температуры и солнца.
К ним относятся снижение нагрузки, использование специальной одежды и головных уборов, кремов, выбор для занятий спортом правильного времени (например — раннее утро), создание затененных мест для отдыха, употребление воды.
Тепловые удары, ожоги кожи, нарушение сердечной деятельности, обезвоживание — наиболее часто встречающиеся последствия недооценки своей физической нагрузки в жару.
Для тренировок в жаркое врем лучше выбирать виды спорта, которыми можно заниматься в залах и бассейнах. «Но и здесь нужно быть осторожными — всем нам хорошо знаком “эффект кондиционера”, когда от резкого контраста температур и холодных сквозняков можно получить простудное заболевание», — рассказал эксперт.