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Какими видами спорта опасно заниматься в жару

Жаркая погода характеризуется двумя факторами, негативно влияющими на организм человека: высокой температурой окружающей среды и ультрафиолетовым излучением. Каждый из них может привести к нежелательным, а иногда и трагическим последствиям, рассказывает Андрей Малыгин, заведующий кафедрой спортивного маркетинга факультета индустрии спорта Университета «Синергия».

Источник: Reuters

В таких условиях физическая нагрузка, по словам эксперта, должна быть «под особым контролем». «По сути в сильную жару нежелательны все тренировки и соревнования на открытом воздухе — бег, командные игры, тяжелая атлетика», — считает Малыгин.

Даже водные виды спорта в открытых водоемах могут быть опасными без соблюдения определенных мер защиты от высокой температуры и солнца.

К ним относятся снижение нагрузки, использование специальной одежды и головных уборов, кремов, выбор для занятий спортом правильного времени (например — раннее утро), создание затененных мест для отдыха, употребление воды.

Тепловые удары, ожоги кожи, нарушение сердечной деятельности, обезвоживание — наиболее часто встречающиеся последствия недооценки своей физической нагрузки в жару.

Для тренировок в жаркое врем лучше выбирать виды спорта, которыми можно заниматься в залах и бассейнах. «Но и здесь нужно быть осторожными — всем нам хорошо знаком “эффект кондиционера”, когда от резкого контраста температур и холодных сквозняков можно получить простудное заболевание», — рассказал эксперт.