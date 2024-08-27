Какими должны быть одежда, обувь и ранец школьника

«Форма, обувь и ранцы должны быть сертифицированы согласно техрегламенту Таможенного союза 007/2011 “О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков”. Попросите сертификат у продавца, проверьте подлинность на сайте Росаккредитации», — советуют специалисты. Также они порекомендовали проверить код маркировки на ярлыке или этикетке в приложении «Честный знак». Кроме того, стоит убедиться, что на этикетке указано «для детей», «для школьного возраста» или «для подростков». Если там написано «для эпизодической носки», брать вещь не стоит — она не подходит для школы.



После каникул многим детям сложно возвращаться к занятиям. Ранее врач рассказал, как родители могут облегчить этот процесс и помочь ребенку в такой ситуации.