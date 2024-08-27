Какими должны быть одежда, обувь и ранец школьника

Эксперты «Объясняем. РФ» и «Роскачества» советуют учесть ряд пунктов.
У брюк, юбок, пиджаков и платьев основным составом должна быть натуральная ткань, например хлопок или шерсть. Синтетика допускается — благодаря ей ткань становится прочнее, дольше служит и меньше мнется. Однако ее не должно быть слишком много. В противном случае в такой одежде может быть жарко и она будет притягивать пыль.
Что касается рубашек и блузок, 90−100% их состава должно приходиться на хлопок. Не нужно выбирать слишком плотную ткань — кожа должна дышать.
Нужно обратить внимание на запах. Если он неприятный и химический, в ткани может быть превышено содержание формальдегида. Это значит, что одежда не соответствует требованиям к детским товарам и может вызвать зуд, аллергию, дерматит.
Эксперты отмечают, что у школьной формы должны быть мягкие швы — (грубые натирают кожу), ровные строчки, которые при натяжении не расползаются, гладкие пуговицы без острых краев и ровно пришитые. На брюках для мальчиков должна быть лея — ткань, которая закрывает молнию на ширинке. Так одежда не будет натирать. Внизу брюк должна быть специальная тесьма, благодаря которой низ штанин медленнее протирается.
Школьная обувь должна быть из натуральной кожи или текстильных материалов. Она должна быть легкой, удобной, с супинатором и круглым закрытым носом. Как и в случае с одеждой, не допускается наличия резкого химического запаха. Снаружи не должно быть царапин и потертостей, внутри должны быть аккуратные швы и отделка.
Подошва должна быть гибкой и пружинистой, толщина должна составлять не менее 0,5 сантиметра. Высота каблука для детей 7−12 лет должна быть не более двух сантиметров, для подростков — не более 2,5 сантиметра.
«Перед покупкой обязательно попросите ребенка примерить одежду и обувь — в ней должно быть комфортно», — подчеркнули эксперты.
Допустимо оставить по длине небольшой запас, два-три сантиметра. Слишком широкие и длинные вещи брать не стоит.
Обувь не должна сдавливать стопу. Нужно выбрать пару, которая свободно сидит на ноге — есть небольшой запас, пальцы не должны упираться в мысок. Кроссовки нужно покупать точно по размеру: во время занятий спортом нога должна быть хорошо зафиксирована.
Школьный рюкзак должен быть:
— легким (вес пустого ранца учеников начальных классов не должен превышать 700 граммов, подростков — 1 000 граммов);
— с жесткой спинкой, которая хорошо прилегает к спине: это позволяет правильно распределить нагрузку;
— с плечевыми ремнями шириной не менее 3,5−4 сантиметра из вентилируемой ткани;
— из прочного и водоотталкивающего материала — такой рюкзак будет легко чистить;
— яркий, со светоотражающими элементами: благодаря этому ребенка будет хорошо видно в сумерках.
«Форма, обувь и ранцы должны быть сертифицированы согласно техрегламенту Таможенного союза 007/2011 “О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков”. Попросите сертификат у продавца, проверьте подлинность на сайте Росаккредитации», — советуют специалисты. Также они порекомендовали проверить код маркировки на ярлыке или этикетке в приложении «Честный знак». Кроме того, стоит убедиться, что на этикетке указано «для детей», «для школьного возраста» или «для подростков». Если там написано «для эпизодической носки», брать вещь не стоит — она не подходит для школы.
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