Почему в сказке что-то не так: какими были русалки в Древней Руси на самом деле

В Вавилоне верили, что в море живет морская дева с рыбьим хвостом, в древнем сирийском городе Иераполе был культ хвостатой богини рыболовства — Атаргате. Греческие сирены, сверкая чешуей, веками заманивали в пучину доверчивых моряков Средиземноморья. И только на Руси русалка была бледной, мертвой девицей в белой рубашке с распущенными волосами. Сходство с европейскими и ближневосточными русалками было лишь в том, что она тоже была связана с водой. Но при этом могла выходить из нее, сидеть в ветвях дерева или гулять по лесу или лугу. Так может, речь в фольклоре шла не о водяной деве, а о ком-то другом?