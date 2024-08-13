Каким должно быть рабочее место школьника дома

Общественная служба новостей советует обратить внимание на несколько пунктов.
Освещение
Неправильное освещение может испортить зрение ребенка. Мебель на рабочем месте школьника нужно расположить так, чтобы свет падал с противоположной стороны от руки, которой он пишет (то есть для правши — слева, для левши — справа). Идеально, если стол будет стоять возле окна. Это позволит максимально использовать солнечный свет.
Настольная лампа тоже должна находиться с противоположной стороны от рабочей руки. При этом у лампы должен быть абажур: яркий свет может испортить зрение. Освещение должно покрывать всю рабочую площадь. Эксперты отметили, что свет должен быть умеренным, не тусклым и не слепящим.
Стул и стол
Занимаясь, ребенок должен держать правильное положение тела. Если он будет сидеть ссутулившись, у него быстро устанут мышцы шеи и спины, может заболеть голова. Нужно, чтобы спинка стула плотно прилегала к спине ученика. Это позволит избежать ненужной нагрузки на позвоночник. У стула могут быть подлокотники, но это не обязательно, так как при правильной посадке локти ребенка располагаются на столе. Офисные кресла подойдут не всем. Так, непоседливым детям будет сложно контролировать правильную осанку на вращающемся стуле, поэтому следует выбирать ту модель, у которой предусмотрена блокировка вращения.
Стол может быть любым, но практичнее купить стол-трансформер, который можно регулировать по высоте. Важно помнить об удобстве и, следовательно, росте ребенка. Столешница должна находиться на уровне солнечного сплетения, когда ребенок сидит за столом. Специалисты рекомендуют исходить из следующих параметров.
• при росте 100−115 см: высота стола — 46 см, стула — 26 см;
• при росте 115−130 см: высота стола — 52 см, стула — 30 см;
• при росте 130−145 см: высота стола — 58 см, стула — 34 см;
• при росте 145−160 см: высота стола — 64 см, стула — 38 см;
• при росте 160−175 см: высота стола — 70 см, стула — 42 см.
Желательно, чтобы это был стол с тумбочкой. В ней школьник сможет хранить канцелярские принадлежности и тетради.
Если в квартире не очень много места, можно купить откидной стол. Главное — соблюдать требования по высоте для правильной осанки.
Книжные полки
Их нужно повесить так, чтобы до них можно было дотянуться с рабочего места. Таким образом, нужно либо повесить полки над рабочим столом, либо поставить стеллаж рядом. Важно помнить о безопасности и не вешать полки слишком низко.
Оформление
Рабочее место школьника не должно быть слишком ярким и пестрым. Психологи советуют разграничить в комнате зоны отдыха и рабочее место, так как слишком яркие цвета и рисунки будут отвлекать ребенка от уроков. Достаточно двух-трех цветов, лучше всего умеренных.
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Айгуль Сабитова