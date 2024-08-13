Каким должно быть рабочее место школьника дома

Занимаясь, ребенок должен держать правильное положение тела. Если он будет сидеть ссутулившись, у него быстро устанут мышцы шеи и спины, может заболеть голова. Нужно, чтобы спинка стула плотно прилегала к спине ученика. Это позволит избежать ненужной нагрузки на позвоночник. У стула могут быть подлокотники, но это не обязательно, так как при правильной посадке локти ребенка располагаются на столе. Офисные кресла подойдут не всем. Так, непоседливым детям будет сложно контролировать правильную осанку на вращающемся стуле, поэтому следует выбирать ту модель, у которой предусмотрена блокировка вращения.