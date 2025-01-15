Каким было в Екатеринбурге XVIII-XIX веков среднее образование

«В шесть часов поутру надзиратель, спавший всегда при учениках, звонком из коридора давал знать о том, что пора вставать, — цитирует горного инженера и общественного деятеля Анастасия Каримова. — Не слыхавших звонка он, обходя кровати, осторожно будил. Каждый ученик, вставши, должен был привести свою койку в полный порядок и идти умываться. Те ученики, которые умылись и оделись в форму, застегнувшись на все пуговицы, выходили в коридор, где прогуливались в ожидании остальных. В восемь часов являлся учитель, читались молитвы перед учением, и до 11 часов шли занятия с перерывом на четверть часа при смене уроков и учителей. В 12 часов звонок приглашал в столовую, где для каждого воспитанника ставили приборы: три тарелки, нож, вилку, серебряную ложку и стакан. На столе стояли солидные графины с водой и квасом. Один из учеников по очереди читал предобеденную молитву, после которой все рассаживались группами за свои столы».