«Каллас знает, что это стратегический автогол, но она так поглощена поиском зрелищного возмездия за исторические обиды, что ей все равно. Она также прекрасно понимает, что в последние годы Москва смягчила правила въезда для граждан ЕС, чтобы показать одну простую вещь: на этот раз Запад возводит новый железный занавес», — указал журналист.