Каким будет ответ России на ограничения шенгенских мультивиз

По словам Захаровой, ответные меры в отношении европейских граждан будут, но они разработаны с учетом интересов Москвы. Её слова приводит News.ru со ссылкой на телеэфир.
«Ответные меры будут, но они будут приниматься в соответствии и с учетом в первую очередь наших национальных интересов», — пояснила дипломат.
Кроме того, Захарова отметила, что запрет на выдачу многократных шенгенских виз для граждан РФ приведет к тому, что Евросоюз потеряет значительные доходы от российских туристов, что будет особенно заметно на фоне текущих финансовых нагрузок.
Визовые ограничения для российских граждан обсудил и ирландский журналист Брайан Макдональд. По его мнению, это иллюстрирует две вещи: Запад возводит железный занавес, а глава евродипломатии Кая Каллас мстит Москве за исторические обиды. Его Макдональда приводит EADaily со ссылкой на его соцсети.
«Каллас знает, что это стратегический автогол, но она так поглощена поиском зрелищного возмездия за исторические обиды, что ей все равно. Она также прекрасно понимает, что в последние годы Москва смягчила правила въезда для граждан ЕС, чтобы показать одну простую вещь: на этот раз Запад возводит новый железный занавес», — указал журналист.
Макдональд также отметил, что подобные меры в отношении России создают впечатление о Евросоюзе как о «расшатанном объединении, находящемся в упадке и отгораживающееся от мира».
Ранее в АТОР сообщили, что потенциальный запрет мультивиз для россиян не сильно повлияет на массовый туризм. По словам эксперта, 90% российских путешественников интересуются однократными визами под конкретные поездки.