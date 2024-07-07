Каких животных называют «большой пятёркой» и почему?

В «большую пятерку» входят пять видов млекопитающих, проживающих в странах Африки: слон, буйвол, носорог, лев, леопард. Это прозвище связано с повышенным интересом к ним охотников и браконьеров и появилось, по данным открытых источников, во времена колонизаторов, в конце 1800-х годов. Считалось, что именно эти представители животного мира особенно ценны — охотиться на них труднее и опаснее всего. Заполучить шкуру или голову одного из пяти животных считалось почетным трофеем. Охотник, которому удалось «собрать» по одной особи каждого вида, считался обладателем «Большого шлема» (Grand Slam) В современном мире понятие «большая пятерка» связывают с наибольшим интересом у туристов — именно ее мечтают увидеть во время сафари.
Где обитают животные из «большой пятерки»?
Африка — второй материк по размеру после Евразии и занимает ⅕ часть суши. Перечисленные представители животного мира обитают не во всех странах Африки — чтобы увидеть их всех в одном месте, нужно тщательно выбирать маршрут. Согласно открытым источникам, всех представителей пятерки можно увидеть в следующих странах:
- Ангола.
- Замбия.
- Ботсвана.
- Зимбабве.
- Танзания.
- Кения.
- Намибия.
- Южная Африка.
- Уганда.
- Демократическая Республика Конго.
- Малави.
- Руанда.
Правда ли, что животные из «большой пятерки» находятся под угрозой исчезновения?
В конце 19 — начале 20 века главы государств, как монархи, так и президенты, желали заполучить трофей из далекой Африки. Повышенный интерес к этим млекопитающим не прошел бесследно. Деятельность охотников привела к сокращению численности популяций. Сегодня некоторые подвиды находятся на грани исчезновения, например, южные и северные белые носороги — северных осталось всего две женские особи, в 2021 году сообщалось, что африканские лесные слоны близки к вымиранию, львов в мире осталось всего 20−25 тыс. особей (по состоянию на январь 2024 года).
Некоторые виды исчезли безвозвратно. Например, в 2006 году полностью исчезли западные черные носороги. Основными причинами вымирания называют сокращение мест естественной среды обитания и убийство животных браконьерами для добычи бивней и шкур для продажи на черном рынке.