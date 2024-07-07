Каких животных называют «большой пятёркой» и почему?

В «большую пятерку» входят пять видов млекопитающих, проживающих в странах Африки: слон, буйвол, носорог, лев, леопард. Это прозвище связано с повышенным интересом к ним охотников и браконьеров и появилось, по данным открытых источников, во времена колонизаторов, в конце 1800-х годов. Считалось, что именно эти представители животного мира особенно ценны — охотиться на них труднее и опаснее всего. Заполучить шкуру или голову одного из пяти животных считалось почетным трофеем. Охотник, которому удалось «собрать» по одной особи каждого вида, считался обладателем «Большого шлема» (Grand Slam) В современном мире понятие «большая пятерка» связывают с наибольшим интересом у туристов — именно ее мечтают увидеть во время сафари.