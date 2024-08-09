Каких чиновников в России называли товарищами?

Товарищ министра должен был быть правой рукой руководителя: понимать, как работает министерство, быть в курсе всех вопросов, быть готовым к обсуждению с министром насущных дел, заменять его в отсутствие. Товарищ имел доступ ко всем документам и информации, поступающей в министерство, мог присутствовать на всех встречах министра. То есть товарищ на современном языке — это заместитель министра.