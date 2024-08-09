Каких чиновников в России называли товарищами?

В 1802 году, во времена Российской империи, в системе государственного управления появились первые министерства, управляющие военными сухопутными силами, морскими силами, иностранными делами, юстицией, внутренними делами, финансами, коммерцией и народным просвещением. Во главе каждого стоял руководитель — министр, у которого должен был быть помощник, именуемый товарищ министра.
Товарищ министра должен был быть правой рукой руководителя: понимать, как работает министерство, быть в курсе всех вопросов, быть готовым к обсуждению с министром насущных дел, заменять его в отсутствие. Товарищ имел доступ ко всем документам и информации, поступающей в министерство, мог присутствовать на всех встречах министра. То есть товарищ на современном языке — это заместитель министра.
Интересно, что конкретные полномочия товарищей министров на уровне государства не прописали. Этим занимались сами министры, утверждая так называемые наставления — в них закреплялись все нюансы деятельности помощника.
В России эта должность упразднена с 1917 года, однако в некоторых странах продолжает существовать. Например, в Латвии высший орган исполнительной власти — кабинет министров. Им руководит президент министров — аналог российского премьер-министра, а его заместитель именуется как товарищ президента министров.