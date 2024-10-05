Есть некоторые звуки, которые мгновенно успокаивают и расслабляют человеческую психику. Исследователи провели опросы, чтобы выяснить, какие именно звуки считаются наиболее успокаивающими.
Какие звуки лучше расслабляют человека перед сном?
Британский доктор Бекки Спелман отметила, что наша окружающая среда глубоко влияет на наше психическое состояние, а звук является ключевым компонентом.
«Влияние звука на наше эмоциональное состояние глубоко и часто игнорируется. Звуки природы, часто называемые зеленым шумом, могут создать успокаивающую атмосферу, которая значительно снимает стресс», — отмечает Спелман.
Когда мы слушаем звуки природы, такие как водопад или мягкий шелест листьев на ветру, наш разум переходит от состояния бдительности к состоянию расслабления. Этот переход необходим для того, чтобы дать передышку от постоянных волнений повседневной жизни.
Кроме того, наши слуховые чувства обладают уникальной способностью вызывать воспоминания и эмоции.
Самыми расслабляющими звуками являются шум волн, пение птиц, шум водопада, а также стук дождя по палатке и мурлыкание кошки.
Источник: www.bristolpost.co.uk