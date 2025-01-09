Какие звезды потеряли свои дома из-за лесных пожаров в Калифорнии

Серия лесных пожаров, начавшаяся 7 января 2025 года в Южной Калифорнии (США), превратила в пепел и руины дома тысячи жителей. Известно, что пламя дошло и до престижного района Пасифик Палисадес, из-за чего роскошные особняки голливудских звезд были уничтожены, — пишет People.
Как сообщает СМИ, сгорели дома Лейтон Мистер и Адама Броуди, Джона Гудмана и Кэмерона Мэтисона, актрис Рики Лейк, Джейми Ли Кертис и Анны Фэрис, звезд Спенсера Пратта и Хайди Монтаг, а также комиков Билли Кристала и Юджина Леви. Помимо прочего, был уничтожен пляжный дом Пэрис Хилтон в Малибу (Калифорния, США), в котором ее сын Феликс сделал первые шаги.
Известно, что в районе, где бушуют пожары, также находятся дома Бена Аффлека, Леоданрдо Ди Каприо, Рианны, Дженнифер Энистон, Брэдли Купера и многих других звезд. Однако о судьбе их недвижимости на данный момент ничего неизвестно.
Эксперты опасаются, что ужасающие последствия лесных пожаров не остановятся только на особняках звезд. В зоне риска также находятся знаменитая голливудская «Аллея славы» и концертный зал «Голливуд-боул».
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