Какие звезды потеряли свои дома из-за лесных пожаров в Калифорнии

Как сообщает СМИ, сгорели дома Лейтон Мистер и Адама Броуди, Джона Гудмана и Кэмерона Мэтисона, актрис Рики Лейк, Джейми Ли Кертис и Анны Фэрис, звезд Спенсера Пратта и Хайди Монтаг, а также комиков Билли Кристала и Юджина Леви. Помимо прочего, был уничтожен пляжный дом Пэрис Хилтон в Малибу (Калифорния, США), в котором ее сын Феликс сделал первые шаги.