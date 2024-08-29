Какие животные помогают обнаружить заболевания людей

Они тоже могут находить запахи определенных болезней. Их маленькие носы работают очень быстро и способны за 20 минут проанализировать 100 образцов. Обонятельные способности крыс позволяют им находить специфические химические соединения, характерные для туберкулеза. Их тоже учат находить запахи заболевания. За реакцию на них крыс обычно награждают авокадо или бананом.