Какие животные помогают обнаружить заболевания людей

О питомцах, которые способны выявить у человека заболевание, рассказало издание «Ридус».
Собаки
Они могут обнаруживать целый ряд болезней, включая болезнь Паркинсона, рак мочевого пузыря и малярию. Специально обученные медицинские собаки способны выявлять эпилептические припадки и низкий уровень сахара в крови у диабетиков.
Собак можно назвать наиболее известными животными, способными находить заболевания. Исследователи полагают, что им удается это благодаря феноменальному собачьему обонянию. Оно острее человеческого в несколько тысяч раз.
Собаки, обученные выявлять болезни, сначала ассоциируют определенные запахи с положительным вознаграждением — лакомством или игрушкой. Иными словами, им дают найти «аромат» недуга. Затем их обучают отличать изменения запахов или физические и поведенческие изменения у своего хозяина, предсказывающие приступ или развитие заболевания.
Крысы
Они тоже могут находить запахи определенных болезней. Их маленькие носы работают очень быстро и способны за 20 минут проанализировать 100 образцов. Обонятельные способности крыс позволяют им находить специфические химические соединения, характерные для туберкулеза. Их тоже учат находить запахи заболевания. За реакцию на них крыс обычно награждают авокадо или бананом.
Быстрота и небольшой размер этих тренированных животных становятся ценным ресурсом в тех случаях, когда времени и средств ля обнаружения болезни мало. Примечательно, что точность выявления положительных случаев туберкулеза достигает 81%.
По словам исследователей, гамбийская хомяковая крыса, одна из самых больших представителей своего семейства, может помочь выявить заболевание в образцах мокроты. Кроме того, эти животные могут находить запахи взрывчатых веществ.
Пчелы
Они очень чувствительны к низким концентрациям запахов, поэтому могут распознавать химические изменения, как собаки и крысы. Медоносные пчелы способны находить признаки некоторых заболеваний в образцах анализов человека. Это, например, рак легких, туберкулез, COVID-19.
Исследователи научили пчел реагировать на наличие специфических ароматов, высовывая язык для получения сахарного вознаграждения. После обучения эта реакция становится устойчивой и крайне чувствительной к запахам, связанным с заболеваниями. Пчелы — еще более эффективный и экономичный вариант для быстрого анализа образцов в сравнении с крысами. Это объясняется размерами насекомых.
Находить заболевания можно с помощью и других необычных методов. Например, о наличии сахарного диабета можно узнать с помощью специального калькулятора.