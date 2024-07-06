Какие «здоровые» продукты на самом деле могут быть очень вредными?

Доктор Нильда Абеллера, медицинский директор Infuze MD, предупреждает о том, что не следует пить фруктовые соки, поскольку в них мало полезной клетчатки, но много сахара — в одном напитке может содержаться до 30 г сахара, примерно столько же содержит газировка.