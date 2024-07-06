Какие «здоровые» продукты на самом деле могут быть очень вредными?

1. Фруктовые соки
Доктор Нильда Абеллера, медицинский директор Infuze MD, предупреждает о том, что не следует пить фруктовые соки, поскольку в них мало полезной клетчатки, но много сахара — в одном напитке может содержаться до 30 г сахара, примерно столько же содержит газировка.
2. Мясная нарезка
Обработанное мясо, как правило, содержит много натрия и насыщенных жиров, которые могут повышать кровяное давление и уровень холестерина, что увеличивает риск сердечных заболеваний. Употребление мясных полуфабрикатов увеличивает риск развития некоторых видов рака, добавила доктор Абеллера.
3. Батончики с гранолой
Батончики с гранолой, которые часто продаются как полезные закуски, могут содержать большое количество сахара и вредных насыщенных жиров, например кокосовое масло.
В «здоровых» батончиках должно быть мало сахара, жиров, натрия и содержаться не менее 3 г клетчатки на порцию, комментирует врач общей практики, доктор Александр Гольберг.
4. Ароматизированные йогурты
Следует избегать ароматизированных йогуртов и смузи, сказала доктор Абеллера, из-за высокого содержания в них сахара и искусственных подсластителей.
5. Вегетарианские чипсы
Многие овощные чипсы подвергаются тщательной обработке, содержат много соли, вредные для здоровья масла и почти не имеют в составе настоящих овощей.
6. Протеиновые батончики
Протеиновые батончики могут содержать большое количество добавленного сахара, искусственных ингредиентов и вредных жиров.
7. Соусы для салатов
Как правило, в составе магазинных соусов — большое количество сахара, вредных жиров и консервантов. Лучше готовить заправки самостоятельно дома с маслом и уксусом.
8. Цельнозерновой хлеб
Некоторые виды цельнозернового хлеба содержат рафинированную муку, сахар и не являются на 100% цельнозерновыми.
9. Хлопья
В виде хлопьев злаки менее питательны, потому что в них мало клетчатки и много сахара.