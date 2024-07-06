Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Какие «здоровые» продукты на самом деле могут быть очень вредными?

Эксперты Великобритании и США составили список продуктов, которые принято считать здоровой едой, но на самом деле они сокращают годы жизни.

Источник: РИА "Новости"

1. Фруктовые соки

Доктор Нильда Абеллера, медицинский директор Infuze MD, предупреждает о том, что не следует пить фруктовые соки, поскольку в них мало полезной клетчатки, но много сахара — в одном напитке может содержаться до 30 г сахара, примерно столько же содержит газировка.

2. Мясная нарезка

Обработанное мясо, как правило, содержит много натрия и насыщенных жиров, которые могут повышать кровяное давление и уровень холестерина, что увеличивает риск сердечных заболеваний. Употребление мясных полуфабрикатов увеличивает риск развития некоторых видов рака, добавила доктор Абеллера.

3. Батончики с гранолой

Батончики с гранолой, которые часто продаются как полезные закуски, могут содержать большое количество сахара и вредных насыщенных жиров, например кокосовое масло.

В «здоровых» батончиках должно быть мало сахара, жиров, натрия и содержаться не менее 3 г клетчатки на порцию, комментирует врач общей практики, доктор Александр Гольберг.

4. Ароматизированные йогурты

Следует избегать ароматизированных йогуртов и смузи, сказала доктор Абеллера, из-за высокого содержания в них сахара и искусственных подсластителей.

5. Вегетарианские чипсы

Многие овощные чипсы подвергаются тщательной обработке, содержат много соли, вредные для здоровья масла и почти не имеют в составе настоящих овощей.

6. Протеиновые батончики

Протеиновые батончики могут содержать большое количество добавленного сахара, искусственных ингредиентов и вредных жиров.

7. Соусы для салатов

Как правило, в составе магазинных соусов — большое количество сахара, вредных жиров и консервантов. Лучше готовить заправки самостоятельно дома с маслом и уксусом.

8. Цельнозерновой хлеб

Некоторые виды цельнозернового хлеба содержат рафинированную муку, сахар и не являются на 100% цельнозерновыми.

9. Хлопья

В виде хлопьев злаки менее питательны, потому что в них мало клетчатки и много сахара.