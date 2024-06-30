Какие законы вступают в силу в России с 1 июля

Соцвыплатам перерасчет
С 1 июля повысят пенсии гражданам, достигшим 80-летия, а также тем, кто получил первую группу инвалидности и прекратил трудовую деятельность в мае.
— Для данных категорий граждан фиксированная выплата к страховой пенсии по старости увеличится на 100 процентов, что составляет 8134, 88 рубля. Это увеличение производится автоматически с момента наступления указанных жизненных ситуаций, — отмечает эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Виктория Нельга.
Пенсионерам, которые прекратили трудовую деятельность в мае, также перерассчитают пенсию.
Стоит отметить, что в скором времени индексировать пенсию начнут в том числе и работающим пенсионерам. Соответствующий закон сегодня рассматривается в Госдуме. Так, пенсии могут быть увеличены в среднем минимум на 1300 рублей.
Тарифы растут
1 июля проиндексируют тарифы на жилищно-коммунальные услуги. В Москве этот индекс составит 11 процентов.
— Индекс — это максимальный размер повышения тарифа за коммунальные услуги для конкретных регионов. Их власти не могут поднять тариф выше, но могут проиндексировать услугу в меньшую сторону, — рассказала консультант в сфере ЖКХ Анастасия Павлова.
Комиссиям отмена
С 1 июля ряд категорий граждан России освобождаются от комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
— Речь идет о многодетных родителях, пенсионерах, инвалидах, ветеранах боевых действий, а также о членах семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, — говорится в распоряжении правительства Российской Федерации от 27 апреля 2024 года № 1059-р.
Данным категориям граждан также не будут начислять пени за неполные или несвоевременные платежи.
Вопрос гражданства
Государственные и муниципальные служащие, должностные лица, работники госорганов или органов местного самоуправления, военнослужащие, не представившие документы о прекращении иностранного гражданства до 30 июня, будут уволены.
— Это крайне важно, чтобы те, кто работает на свою страну, в интересах своих граждан, имели одно гражданство своей страны и не разменивались ни на какие виды на жительства и гражданства других стран, — говорится в сообщении пресс-службы Госдумы РФ.
Путешественник доплатит
Размер госпошлины, которую необходимо уплатить для получения загранпаспорта нового образца с 1 июля 2024 вырастет с 5000 до 6000 рублей. Для детей до 14 лет оформление загранпаспорта будет обходиться в 3000 рублей вместо 2500 рублей.
При этом стоимость оформления загранпаспорта старого образца не изменится: 2000 рублей для взрослых и детей старше 14 лет и 1000 рублей для детей до 14 лет.
Срок действия паспорта нового образца — 10 лет, старого образца — 5. В паспорте нового образца вмонтирован микрочип с цветовым изображением лица и отпечатками пальцев.
Также с 1 июля подорожает оформление ряда документов для иностранных граждан. Так, вырастет госпошлина за выдачу или продление срока действия визы для въезда в РФ.
Прямая речь.
Вячеслав Володин, председатель Государственной думы РФ:
— Сегодня рассмотрим в первом чтении законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. С 1 февраля 2025 года ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать. Решение затронет 7,87 миллиона человек. Это позволит вернуть в экономику опытные кадры.