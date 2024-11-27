Какие законы подписал президент РФ Владимир Путин в ноябре 2024 года

Введено административное наказание за пропаганду «чайлдфри» (популяризацию отказа от деторождения). Гражданам грозит штраф до 100 тыс. руб., должностным лицам — до 200 тыс., а юридическим — до 1 млн или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Причём, если пропагандировать «чайлд­фри» несовершеннолетним или в СМИ, верхняя граница штрафов увеличивается в 2 раза. А при совпадении обоих обстоятельств максимальный штраф будет 400 тыс. руб. для граждан, 800 тыс. для должностных лиц и 5 млн для юрлиц. Иностранцев же и вовсе могут депортировать из страны.