Какие законы подписал президент РФ Владимир Путин в ноябре 2024 года

Участникам СВО будут списывать долги по кредитам (до 10 млн руб.). Мера распространяется на мобилизованных, призывников, а также военных, заключивших контракт после 1 декабря 2024 года на срок свыше года. Долг может быть списан, если судебный акт о взыскании денег вступил в силу до 1 декабря 2024 года и было возбуждено исполнительное производство.
Для участников СВО на 150 дней увеличены кредитные каникулы. До этого льготный период, когда бойцы могли не выплачивать деньги кредитору, был плюс 30 дней к сроку участия в СВО. Теперь — плюс 180 дней.
Разовая выплата в 400 тыс. руб. при заключении контракта для участия в СВО распространена на Росгвардию.
Введено административное наказание за пропаганду «чайлдфри» (популяризацию отказа от деторождения). Гражданам грозит штраф до 100 тыс. руб., должностным лицам — до 200 тыс., а юридическим — до 1 млн или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Причём, если пропагандировать «чайлдфри» несовершеннолетним или в СМИ, верхняя граница штрафов увеличивается в 2 раза. А при совпадении обоих обстоятельств максимальный штраф будет 400 тыс. руб. для граждан, 800 тыс. для должностных лиц и 5 млн для юрлиц. Иностранцев же и вовсе могут депортировать из страны.
Запрещено усыновление российских детей гражданами тех стран, где разрешена смена пола.
Повышены штрафы за подделку документов, штампов, печатей или бланков. Юридические лица первый раз ждёт штраф до 80 тыс. руб. (было 40 тыс.), за повторное нарушение — до 200 тыс.
Увеличены штрафы и за подделку миграционных документов. Первый штраф — до 10 млн руб., повторный — до 60 млн.