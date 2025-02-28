Какие законы и изменения вступают в силу в марте

- Иноагентов обязывают открывать специальные рублевые счета, на которые будут зачисляться доходы от продажи или сдачи в аренду недвижимости и транспорта, а также доходы от процентов по вкладам в банках и от долевого участия в организациях, в том числе в виде дивидендов.
- Россияне смогут устанавливать самозапрет на выдачу им кредитов. Граждане смогут установить в своей кредитной истории запрет на заключение договоров потребительского займа с кредитными и микрофинансовыми организациями (МФО). При этом запрет не будет распространяться на ипотеку, автокредиты, а также на образовательные кредиты, предоставленные в рамках господдержки.
- Вступает в силу закон о запрете продажи энергетиков (безалкогольных тонизирующих напитков) несовершеннолетним. Подробнее о возможном вреде энергетиков читайте в нашем материале.
- Материнский капитал можно будет использовать для строительства индивидуального жилого дома по договору строительного подряда с использованием эскроу-счета. Подробнее о том, на что можно и нельзя тратить маткапитал, читайте в нашем материале.
- Работодатели теперь обязаны при увольнении сотрудников выплачивать им компенсацию за неиспользованные отгулы. Сумма компенсации — разница между тем, сколько полагалось за работу в выходной или праздник, и тем, сколько было фактически выплачено.
- Вступает в силу закон о снижении бюрократической нагрузки на педагогов среднего профессионального и высшего образования. Он вводит прямой запрет возлагать на педагогов работу по подготовке документов за пределами утвержденных перечней.
- Заработает чат-бот «Помощник Рособрнадзора» для педагогов детсадов и средних специальных учебных заведений.
- Вступает в силу закон о доплатах за наставничество на работе. Размеры и условия выплат для работников государственных учреждений будут устанавливаться как законами, так и иными нормативными актами федерального, регионального или местного уровня. А вот выплаты в других организациях могут устанавливаться коллективными договорами и соглашениями.
- Вступает в силу закон, который позволяет жильцам многоквартирных домов голосовать на общих собраниях через портал госуслуг. Кроме того, жильцы теперь могут отправлять свои предложения по повестке собрания в электронном виде.
- Вступает в силу закон, устанавливающий правила производства, обращения, а также правила и формы оценки соответствия некурительных табачных изделий на территории России. Закрепляется термин «бестабачная смесь для нагревания».
- Вводится обязательная аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков.
- Вступает в силу закон, устанавливающий для правообладателей земельных участков обязанность выполнять мероприятия для приведения в состояние, пригодное для его использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. Срок освоения земельного участка составит не более трех лет.
- Вступает в силу закон о порядке трудоустройства граждан РФ за пределами страны для работы на судах, плавающих под флагом иностранного государства.
Какие законы и изменения вступают в силу в марте
Самозапрет на выдачу кредитов, запрет о продаже энергетиков несовершеннолетним, снижение бюрократической нагрузки на педагогов и другие нововведения.