Какие заболевания переносят комары в России

В случае с укусами насекомых все достаточно просто: если вы знаете, что в вашем регионе обитают комары, стоит регулярно использовать средства защиты от насекомых: спреи, пластинки и фумигаторы. Однако туляремия гораздо чаще передается через контакт с инфекционированными грызунами. Поэтому, чтобы обезопасить себя, лучше проявлять излишнюю осторожность, а именно — не контактировать с дикими животными, не есть необработанное мясо, не пить нефильтрованную воду, а также не купаться в местах, где это запрещено.