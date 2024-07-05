Какие заболевания переносят комары в России

В некоторых странах комары действительно могут переносить инфекционные заболевания, вроде желтой лихорадки, лихорадки Денге и Западного Нила. Однако на территории России бояться укусов насекомых не стоит, так как «местные» комары обычно не являются носителями.
Все же есть нюанс
Тем не менее все же существует потенциальная возможность заражения туляремией. Однако это острое инфекционное заболевание обычно передается через грызунов. Гипотетически оно может распространяться через укусы насекомых (комаров, мух и слепней), через контакт с животными (их туши, фекалии и мясо), а также через употребление термически необработанного мяса или инфицированной воды.
Важно отметить, что эксперты считают, что России в 2024 году не грозит широкое распространение туляремии. Однако жителям сельской местности нужно быть внимательнее и ограничить контакт с носителями заболевания.
Что такое туляремия?
Туляремия — острое инфекционное заболевание, поражающее лимфатические узлы, кожу, иногда слизистые оболочки глаз, зев, легкие и кишечник. Основными источниками туляремии являются грызуны, млекопитающие и некоторые виды птиц. Заболевание передается через контакт, укус, попадание в организм инфицированной пищи или воды и воздушно-капельный способ (при «вдыхании» пыли или воздуха, в которых содержатся бактерии).
Симптомы туляремии
Инкубационный период заболевания составляет от трех дней до трех недель. Ранними симптомами туляремии считается повышение температуры тела до 38−40°С, понижение артериального давления, заметная брадикардия. Зачастую пациенты жалуются также на слабость, головную боль, ломоту, тошноту, отсутствие аппетита и нарушение сна.
Наиболее характерными симптомами туляремии считается отечность и синюшно-багровый цвет лица (в особенности век, мочек ушей и губ), покраснение белков глаз, развитие конъюнктивита, а также носовые кровотечения.
Если замечаете у себя появление симптоматики, необходимо срочно обратиться ко врачу.
Когда заболевание проявляется после укуса комара?
При заражении туляремией после укуса комара заболевание проявляется не сразу. Обычно до появления характерной симптоматики проходит от трех дней до одной недели. Если замечаете нагноение, изменение цвета, чрезмерную припухлость в месте укуса, необходимо сразу же обратиться к специалисту.
Как защитить себя от опасности?
В случае с укусами насекомых все достаточно просто: если вы знаете, что в вашем регионе обитают комары, стоит регулярно использовать средства защиты от насекомых: спреи, пластинки и фумигаторы. Однако туляремия гораздо чаще передается через контакт с инфекционированными грызунами. Поэтому, чтобы обезопасить себя, лучше проявлять излишнюю осторожность, а именно — не контактировать с дикими животными, не есть необработанное мясо, не пить нефильтрованную воду, а также не купаться в местах, где это запрещено.
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Кристина Корчанова