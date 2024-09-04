Какие ягоды помогают снизить уровень сахара в крови

Регулярное употребление ягод годжи может помочь стабилизировать уровень сахара в крови. Такое свойство этого растения обеспечивает сочетание растительного белка и клетчатки. Об этом рассказала РИА Новости диетолог и исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова.
«Таким образом, ягоды годжи рекомендуют включать в рацион тех, кто хочет отказаться от сахара или уменьшить его количество», — отмтеила эксперт.
Сколько ягод годжи можно есть в день?
По словам Диановой, ягоды годжи богаты белком, жирами и витаминами, что делает их прекрасным перекусом. Диетолог советует есть около 20−30 граммов (одна-две столовые ложки) этих ягод в день — такая же рекомендуемая суточная доза у сухофруктов. Эксперт отметила, что любой продукт, даже очень полезный, должен не доминировать в рационе, а быть частью разнообразного и сбалансированного питания.
В чем еще польза ягод годжи?
По информации Роспотребнадзора, в ягодах годжи содержится много витаминов, являющихся антиоксидантами: витамин Е, витамины группы В, аскорбиновая кислота. Каротиноиды, придающие бордовую окраску ягодам, при попадании в организм превращаются в витамин А. Витамины красоты А и Е замедляют старение кожи, поддерживают остроту зрения, другие антиоксиданты также помогают работе различных органов и систем. Согласно некоторым исследованиям, эти ягоды снижают риск развития глаукомы.
В составе годжи также много минералов: цинка, селена, магния, калия, железа, йода, фосфора. Это способствует снижению воспалительных процессов и помогает женщинам в период беременности: облегчает токсикоз, укрепляет общий тонус, снижает боль в спине, предупреждает появление анемии.
В этих ягодах содержится 18 ценных аминокислот, четыре из которых человеческий организм не вырабатывает самостоятельно. Также в составе годжи есть ненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и 6, важные для здоровья гормональной системы.