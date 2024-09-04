Какие ягоды помогают снизить уровень сахара в крови

По словам Диановой, ягоды годжи богаты белком, жирами и витаминами, что делает их прекрасным перекусом. Диетолог советует есть около 20−30 граммов (одна-две столовые ложки) этих ягод в день — такая же рекомендуемая суточная доза у сухофруктов. Эксперт отметила, что любой продукт, даже очень полезный, должен не доминировать в рационе, а быть частью разнообразного и сбалансированного питания.