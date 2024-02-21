Какие высокоскоростные ж/д магистрали собираются построить в России?

Из федерального бюджета на этот проект выделят почти 610 млрд рублей, в том числе без малого 150 млрд рублей — на закупку подвижного состава. Первую партию из 28 поездов планируют получить уже в 2028 году. Скорость их движения будет достигать 400 км/ч (скорость нынешних «Сапсанов», курсирующих между двумя городами, на большей части пути — до 200 км/ч).
Предполагается, что поезда смогут делать до 12 остановок, в том числе неподалёку от Великого Новгорода и в Твери.
«Строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом — это только начало, — заявил Владимир Путин. — В перспективе — организация такого сообщения в направлении Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера, а также столицы Белоруссии — Минска».
«Более чем для 30 млн жителей тех областей, где пройдёт ВСМ-1, существенным образом улучшится качество жизни, — заметил мэр Москвы Сергей Собянин, присутствовавший на совещании. — Правительство Москвы будет выполнять все поручения президента по реализации проекта, обеспечит интеграцию всей городской транспортной инфраструктуры с будущими остановками высокоскоростного поезда, которые планируются на Ленинградском вокзале, городских вокзалах “Рижская”, “Петровско-Разумовская” и “Зеленоград-Крюково”.