Какие высокоскоростные ж/д магистрали собираются построить в России?

Из федерального бюджета на этот проект выделят почти 610 млрд рублей, в том числе без малого 150 млрд рублей — на закупку подвижного состава. Первую партию из 28 поездов планируют получить уже в 2028 году. Скорость их движения будет достигать 400 км/ч (скорость нынешних «Сапсанов», курсирующих между двумя городами, на большей части пути — до 200 км/ч).