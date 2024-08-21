Какие выплаты положены будущим мамам

Беременная женщина прежде всего может рассчитывать на выплату пособия по беременности и родам (см. вопрос — ответ ниже. — Ред.). Для этого она должна быть официально трудоустроена, — говорит доцент Финуниверситета при правительстве РФ Игорь Балынин. — Ещё один вид выплат — ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка. Чтобы его получать, необходимо иметь гражданство РФ и обязательно встать на учёт в ранние сроки беременности (в первые 12 недель). При назначении пособия производится оценка нуждаемости в части получаемого дохода и владения имуществом. Одновременно получать пособие по беременности и родам и ежемесячное пособие по уходу за ребёнком невозможно.