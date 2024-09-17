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Какие время и место на Земле были самыми опасными

Современный мир полон угроз, однако в истории Земли есть место, которое было намного опаснее, чем самые темные уголки планеты сегодня. Там бы точно долго не протянул ни один потенциальный путешественник во времени.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Международная группа палеонтологов утверждает, что обнаружила самые опасные время и место в истории Земли. По их словам, никто бы точно не смог выжить в пустыне Сахара 100 миллионов лет назад. Об этом пишет издание All That’s Interesting.

По словам исследователей, в Сахаре 100 миллионов лет назад путешественников во времени встретили бы три самых крупных хищных динозавров:

  • саблезубый кархародонтозавр. Его зубы в длину достигали 20 сантиметров, а тело — 10−12 метров;
  • дельтадромеус — представитель семейства велоцирапторов. Его длина составляла 8−13 метров;
  • птерозавры.

Помимо этих огромных рептилий, сложно бы было выжить из-за снующих повсюду крокодилоподобных хищников и ужасающих водных угроз — гигантских латакантов, которые 100 миллионов лет назад были примерно в четыре или даже в пять раз больше, чем современные представители этого вида.

Также в Сахаре обитала огромная пресноводная акула-пила Онхопристис с грозными ростральными зубами.

Ранее ученые обнаружили в Венесуэле останки доисторической морской коровы.