Какие время и место на Земле были самыми опасными

Помимо этих огромных рептилий, сложно бы было выжить из-за снующих повсюду крокодилоподобных хищников и ужасающих водных угроз — гигантских латакантов, которые 100 миллионов лет назад были примерно в четыре или даже в пять раз больше, чем современные представители этого вида.