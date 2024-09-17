Какие время и место на Земле были самыми опасными

Международная группа палеонтологов утверждает, что обнаружила самые опасные время и место в истории Земли. По их словам, никто бы точно не смог выжить в пустыне Сахара 100 миллионов лет назад. Об этом пишет издание All That’s Interesting.
По словам исследователей, в Сахаре 100 миллионов лет назад путешественников во времени встретили бы три самых крупных хищных динозавров:
- саблезубый кархародонтозавр. Его зубы в длину достигали 20 сантиметров, а тело — 10−12 метров;
- дельтадромеус — представитель семейства велоцирапторов. Его длина составляла 8−13 метров;
- птерозавры.
Помимо этих огромных рептилий, сложно бы было выжить из-за снующих повсюду крокодилоподобных хищников и ужасающих водных угроз — гигантских латакантов, которые 100 миллионов лет назад были примерно в четыре или даже в пять раз больше, чем современные представители этого вида.
Также в Сахаре обитала огромная пресноводная акула-пила Онхопристис с грозными ростральными зубами.
Ранее ученые обнаружили в Венесуэле останки доисторической морской коровы.