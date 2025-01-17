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Какие витамины надо пить круглый год

Витамины необходимы для нормального функционирования организма и качества жизни. Получить все необходимые витамины только с пищей зачастую невозможно, поэтому стоит рассмотреть прием витаминных добавок на постоянной основе после предварительной консультации с врачом. Об этом рассказала врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая.

Елена Рогачева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Anshu A/CC0

По ее словам, для подбора правильных препаратов может потребоваться медицинское обследование и анализы.

«Летом, когда много свежих фруктов и овощей, можно сократить дополнительные добавки. Зимой и осенью, когда солнечных дней меньше, важно принимать витамин D, который поддерживает рост и здоровье костей», — говорит врач.

Несмотря на то, что витамины нужны всем, важно учитывать, что избыток некоторых из них может негативно сказаться на здоровье. Существует медицинское понятие «гипервитаминоз», которое означает передозировку витаминами. Это, по словам врача, вполне может произойти при бесконтрольном приеме витаминных добавок.

К примеру, избыток витамина А (ретинол), который является одним из самых токсичных, может привести к проблемам со зрением, головным болям и общей слабости. Его передозировка может быть даже смертельной, особенно для детей, которые могут легко перепутать витаминные добавки с конфетами, предупреждает врач.

Избыток витамина D чреват сильными головными болями, возможны боли в суставах и даже судороги. Также опасным может быть прием чрезмерного количества витаминов С, В и Е, хоть он и не вызывает таких ярко выраженных симптомов.

Важно знать, что жирорастворимые витамины (A, D, E) лучше усваиваются при употреблении с жирными продуктами.

Есть множество мифов о витаминах. Один из них утверждает, что все витамины можно получить из овощей и фруктов. «На самом деле некоторые овощи, как, к примеру, картофель, содержат их очень мало, а термообработка может уничтожить даже те витамины, что в них есть. Исходя из этого, важными источниками витаминов могут быть мясо, молоко и печень», — объясняет врач.