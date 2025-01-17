Какие витамины надо пить круглый год

Есть множество мифов о витаминах. Один из них утверждает, что все витамины можно получить из овощей и фруктов. «На самом деле некоторые овощи, как, к примеру, картофель, содержат их очень мало, а термообработка может уничтожить даже те витамины, что в них есть. Исходя из этого, важными источниками витаминов могут быть мясо, молоко и печень», — объясняет врач.