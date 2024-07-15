Какие витамины есть в дыне?

Дыни имеют не только приятный вкус, но и богатый набор витаминов и микроэлементов. В этих плодах содержатся витамины C, А, Е, PP, группы В, а также калий, железо, кремний, фолиевая кислота, антиоксиданты и другие полезные вещества.
В чем польза дыни?
Как отмечают в Роспотребнадзоре, дыня способствует лучшему взаимодействию мозговых нейронов между собой, улучшает память и работоспособность. Она помогает очистить кровь от токсинов, а кишечник и печень — от шлаков. Также дыня очищает и оздоравливает почки и мочевыделительную систему, обладает желчегонным свойством и рекомендована лицам с хроническим холециститом.
Плоды дыни улучшают пищеварение благодаря содержанию клетчатки. А ретинол (истинный витамин A) в их составе помогает укрепить и восстановить зрение. Также дыня укрепляет иммунитет и имеет противовирусные свойства.
Врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала РИА Новости, что в ста граммах дыни содержится около 36 миллиграммов витамина С — половина дневной дозы аскорбиновой кислоты, которая требуется для взрослого человека. При этом витамин С важен не только для поддержания иммунитета, также он помогает усваиваться железу и благотворно влияет на кожу.
Кроме того, дыня — довольно низкокалорийный продукт. Она содержит 35 килокалорий на сто граммов.
Но важно соблюдать меру в употреблении дыни, так как она может вызывать слабительный эффект. Разовая порция должна составлять не более 200 граммов, тогда польза для здоровья будет максимальной, отметила Кораблева.