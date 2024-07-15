Какие витамины есть в дыне?

Врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала РИА Новости, что в ста граммах дыни содержится около 36 миллиграммов витамина С — половина дневной дозы аскорбиновой кислоты, которая требуется для взрослого человека. При этом витамин С важен не только для поддержания иммунитета, также он помогает усваиваться железу и благотворно влияет на кожу.