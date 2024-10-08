Какие вина называют гаражными?

Терруар — то, что обычно не принимают во внимание гаражные виноделы. Так называют совокупность факторов, влияющих на конечный вкус вина: местность произрастания виноградников, климатические условия, состав почвы, вкус винограда и т. д. Сомелье и просто знатоки вин могут по вкусу определить, где произвели напиток, вплоть до конкретного виноградника, то есть терруар придает неповторимый устойчивый оттенок букету.