Какие вина называют гаражными?

Гаражные вина получили свое название не потому, что их изготавливают в сомнительных условиях. Напротив, оно означает лимитированность и эксклюзивность такого напитка.
Для производства гаражных вин используют лучший виноград — виноградники занимают небольшую площадь, что позволяет виноградарям уделять особое внимание качеству сырья. Напиток готовят практически вручную — в производстве нет места выдерживанию, фильтрации и другим процессам для потоковых вин. Это позволяет получить крепкое, насыщенное, терпкое молодое вино. Те, кто делают гаражное вино, — экспериментаторы с независимых виноделен: они делают вино в малых объемах и используют разные ассамбляжи. Такой метод еще называют микровинификацией — производством экспериментальных партий вина.
Где производят гаражные вина?
Идея производить такие «быстрые» вина появилась на родине мирового виноделия — во Франции. «Гаражное» движение распространено по всему миру — в США, ЮАР, Австралии, Аргентине, в России — Крым и Краснодарский край. Однако не все виноделы преследуют коммерческие цели — многие рассматривают гаражное виноделие как увлекательное хобби.
Что такое терруар?
Терруар — то, что обычно не принимают во внимание гаражные виноделы. Так называют совокупность факторов, влияющих на конечный вкус вина: местность произрастания виноградников, климатические условия, состав почвы, вкус винограда
Почему гаражные вина дорогие?
Качество — это то, чего не отнять у гаражных вин. Из-за небольших площадей виноградных посадок виноделы имеют возможность дотошно следить за качеством сырья. Однако малые объемы производства обходятся значительно дороже, чем промышленные масштабы, поэтому окупить затраты можно только устанавливая цену, как минимум, выше среднего. Лимитированность, неповторимый вкус «настоящего» вина и стоимость делают гаражные вина интересными для коллекционеров.