Какие виды плесени опасны для человека?

Плесень — распространенное явление, встречающееся практически везде: от объектов природы до наших домов и даже продуктов питания. Однако не вся плесень одинаково безопасна. Если некоторые виды являются лишь визуальной проблемой, то другие представляют серьезную угрозу для здоровья человека.
Какие существуют основные виды опасной плесени?
Опасность грибов определяется не только их видом, но и количеством спор в воздухе, продолжительностью воздействия, а также индивидуальной чувствительностью человека. При этом аллергические реакции на плесень могут варьироваться от легкого кашля до серьезных респираторных проблем.
Самые опасные виды плесени:
Aspergillus
Этот род плесени включает в себя множество видов, некоторые из которых вырабатывают токсины и микотоксины, опасные для здоровья человека. Aspergillus fumigatus, например, может стать причиной серьезного бронхиального и легочного инфекционного заболевания — аспергиллеза. Другие же нередко вызывают аллергические реакции: ринит или астму. Плесень, образующаяся из аспергилл, в природе встречается повсеместно и может обитать в растениях, почве, а также гниющих органических материалах.
Penicillium
Хотя пенициллин — антибиотик, полученный из этого рода грибов — не несет опасности, некоторые виды пенициллий также являются продуктами микотоксинов и могут вызвать аллергические реакции. Пеницилл часто встречается в пищевых продуктах и может привести к развитию аллергического бронхопульмонита при частом вдыхании спор.
Stachybotrys chartarum или Черная плесень
Этот вид плесени приобрел дурную славу из-за способности производить микотоксины, вызывающие серьезные проблемы со здоровьем: респираторные заболевания, кровотечения из носа, головные боли и даже повреждение нервной системы. Однако важно отметить, что связь между черной плесенью и серьезными заболеваниями до сих пор активно исследуется учеными и не является полностью доказанной. Наличие черной плесени само по себе необязательно означает серьезную угрозу, но игнорировать ее нельзя. Обычно такая плесень встречается на поверхностях стен и пола во влажных помещениях: например, в ванной или кухне.
Cladosporium
Один из наиболее распространенных видов плесени в помещении — cladosporium. Он является сильным аллергеном и может вызывать кожные заболевания и респираторные симптомы, — особенно у людей, страдающих астмой. Как правило, такие грибы любят старинные помещения с отсутствием ремонта, а также плохо проветриваемые комнаты, в которые не попадает солнечный свет.
Чтобы не допустить распространения плесени в помещении, важно всегда проветривать комнаты, не допускать образования сильной влажности в ванной комнате и осуществлять тщательную уборку всей квартиры не реже одного раза в неделю.