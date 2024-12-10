Какие виды плесени опасны для человека?

Этот вид плесени приобрел дурную славу из-за способности производить микотоксины, вызывающие серьезные проблемы со здоровьем: респираторные заболевания, кровотечения из носа, головные боли и даже повреждение нервной системы. Однако важно отметить, что связь между черной плесенью и серьезными заболеваниями до сих пор активно исследуется учеными и не является полностью доказанной. Наличие черной плесени само по себе необязательно означает серьезную угрозу, но игнорировать ее нельзя. Обычно такая плесень встречается на поверхностях стен и пола во влажных помещениях: например, в ванной или кухне.