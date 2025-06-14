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Какие версии убийства депутата и ранения сенатора США обсуждают в соцсетях

В соцсетях выяснили почему громкое убийство произошло на фоне массовых протестов под названием No Kings («Нет королям») и первого за 30 лет военного парада в США, совпавшего с Днем Рождения президента Дональда Трампа.

Источник: РИА "Новости"

Телеграм-канал SHOT опубликовал фото подозреваемого радикала в полицейской форме, который расстрелял сенатора и бывшую главу палаты представителей штата в Миннесоте. Сейчас Вэнса Лютера Болтера разыскивают спецслужбы.

Источник: Life.ru

Неизвестный открыл огонь по сенатору штата Джону Хоффману и его жене Иветт утром — они получили несколько огнестрельных ранений, но выжили. Затем убийца приехал к законодателям Мелиссе Хортман и ее супругу Марку в городе Чамплин и расстрелял их в собственном доме. Они погибли на месте.

Известно, что ранее губернатор от Миннесоты Тим Уолз назначил подозреваемого на работу в Совет по развитию рабочей силы. У Болтера также был обнаружен список почти из 70 имен, в который вошли поставщики услуг по абортам, активисты движения «За выбор» и избранные должностные лица, антитрамповские листовки с надписью «Нет королям» и манифест.

И Хортман, и Хофман были демократами, как и губернатор штата и бывший кандидат в вице-президенты Тим Уолц, шедший на выборы в паре с Камилой Харрис. Уолц назвал случившееся политическим убийством, напоминает общественный деятельОлег Царев. По одной из версий, убийца не был республиканцем или сторонником Трампа, а скорее — наоборот.

Выяснилось, что Хортман была единственным демократом в Конгрессе Миннесоты, которая четыре дня назад проголосовала за предложенный республиканцами проект закона, лишавший нелегальных иммигрантов права на медицинские услуги штата.

Теперь сторонники действующего президента продвигают в соцсетях версию о мести ей фанатика-демократа. Убийства в Миннесоте и ранение сенатора выглядят как явная провокация. Получается, что убили тех, кто намерен был присоединится к акции против Трампа. Пользователи соцсетей выясняют, кто мог пойти на это и почему, это выгодно тем, кто стрелял в Трампа во время предвыборной кампании.

В соцсетях вангуют, что в итоге подозреваемого в стрельбе Болтера найдут с пулей в сердце, которую он выпустит «сам». Также как было с устроителем подрыва Теслы.