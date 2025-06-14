Какие версии убийства депутата и ранения сенатора США обсуждают в соцсетях

Теперь сторонники действующего президента продвигают в соцсетях версию о мести ей фанатика-демократа. Убийства в Миннесоте и ранение сенатора выглядят как явная провокация. Получается, что убили тех, кто намерен был присоединится к акции против Трампа. Пользователи соцсетей выясняют, кто мог пойти на это и почему, это выгодно тем, кто стрелял в Трампа во время предвыборной кампании.