Какие важнейшие находки сделаны российскими археологами в уходящем году

Одним из самых важных достижений Российской академии наук 2024 года стали археологические исследования в Юго-Восточном Казахстане. Здесь при раскопках стоянок каменного века российские специалисты совместно с казахскими коллегами открыли культурные слои, которых указывают на существование в предгорьях Северного Тянь-Шаня местных верхнепалеолитических культур, близких к синхронным им культурами Европы и Ближнего Востока. Одна из них из-за сходства с культурой ориньяка западной Евразии определена как «тянь-шаньский ориньяк» возрастом 31000−28000 лет. Для нее характерны каменные орудия на крупных пластинах, изогнуто-скрученные мелкие пластинки, а также особая кареноидная форма нуклеусов и скребки с дугообразным профилем. Именно такие каменные орудия археологи обнаружили в слоях позднего палеолита на стоянках Узынагаш. На территории Северного Тянь-Шаня подобные находки сделаны впервые.