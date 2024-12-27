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Какие важнейшие находки сделаны российскими археологами в уходящем году

В этом году 56 отрядов и экспедиций Института археологии РАН работали практически на всей территории России: на Калининградском полуострове и Чукотке, Урале и Северном Кавказе, на Кубани и в Крыму, в Новгороде и Фанагории, в Нижегородской, Брянской, Смоленской, Воронежской и Архангельской областях.

Источник: Институт археологии РАН

Среди множества интереснейших находок года сами ученые выделили несколько самых ярких. Лидером этого рейтинга стал Воздвиженский клад в Великом Новгороде. Он относится к последней четверти X века. Найдено более 1800 серебряных монет и более 80 серебряных украшений. Подвески, перстни, части ожерелий сделаны из высокопробного серебра высококвалифицированными мастерами. Также здесь обнаружены восточные, византийские и западные монеты, что отражает широту торговых контактов Новгорода и его значение как центра притяжения привозного монетного серебра.

Одним из самых важных достижений Российской академии наук 2024 года стали археологические исследования в Юго-Восточном Казахстане. Здесь при раскопках стоянок каменного века российские специалисты совместно с казахскими коллегами открыли культурные слои, которых указывают на существование в предгорьях Северного Тянь-Шаня местных верхнепалеолитических культур, близких к синхронным им культурами Европы и Ближнего Востока. Одна из них из-за сходства с культурой ориньяка западной Евразии определена как «тянь-шаньский ориньяк» возрастом 31000−28000 лет. Для нее характерны каменные орудия на крупных пластинах, изогнуто-скрученные мелкие пластинки, а также особая кареноидная форма нуклеусов и скребки с дугообразным профилем. Именно такие каменные орудия археологи обнаружили в слоях позднего палеолита на стоянках Узынагаш. На территории Северного Тянь-Шаня подобные находки сделаны впервые.

А в лежавших выше культурных слоях, возрастом от 26500 до 21000 лет и 20000−18000 лет, археологи обнаружили орудия археологических культур, которые следуют за ориньяком по хронологической. Находки свидетельствуют об общем пути развития культур верхнего палеолита в западной и центральной Евразии, а также говорят о возможных контактах между их носителями.

Казалось бы, Суздаль изучен учеными, что называется вдоль и поперек, однако сюрпризы здесь не иссякают. На этот раз ученые обнаружили две вислые свинцовые печати, одна из которых принадлежала князю Юрию Долгорукому, а вторая — нотарю (нотариусу) Григорию, а также найдена резная костяная накладка от византийского ларца.

Печати относятся к раннему периоду суздальской истории. Печать Юрия Долгорукого — это первая печать князя, найденная в Суздале: она указывает на присутствие Юрия Владимировича на Суздальском столе. Печать нотаря Григория относится к более раннему и менее известному периоду суздальской истории — времени Владимира Мономаха.

Костяная накладка X—XII вв.ека, на которой изображен воин с мечом — крайне редкая и очень ценная находка на территории Древней Руси. В Суздале такая пластина найдена впервые.

Еще одна важнейшая находка сделана под церковью в Кондопоге (Карелия). Здесь под сгоревшей Успенской церковью специалисты обнаружили некрополь XII—XVIII вв.еков, ставший на сегодняшний день самым крупным в Онежском крае средневековым некрополем. Хорошая сохранность останков позволила антропологам провести исследования и создать первую трехмерную реконструкцию внешности средневекового человека из региона Онежского озера.