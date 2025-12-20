Какие уголовные дела возбуждали по итогам прямых линий с Путиным

15 июня 2017 года. 24-летняя жительница Апатитов рассказала, что врачи слишком поздно диагностировали у нее рак четвертой стадии, лишив шанса на выздоровление. СК по Мурманской области возбудил уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ), главврач городской больницы уволился по собственному желанию. Девушку перевезли в Москву, где провели операцию и курс химиотерапии. В том же году она скончалась.